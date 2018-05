Las trabajadoras de Emucesa dicen que borraron todos los archivos

El Corpus no paraliza la labor del Juzgado número 9 que intenta poner luz al embrollo de las presuntas contrataciones fantasma de Emucesa. Tanto es así que ayer dos de las empleadas prestaron declaración como investigadas. Su intervención, de nuevo, desveló que su trato era directo con los exconsejeros delegados que las contrataron, Eduardo del Moral y María Francés. Y, aunque dieron multitud de detalles sobre su función en el cargo, de nuevo no pudieron acreditar nada con documentos. Ninguna fue dada de alta en redes internas. Tampoco disponen de ningún informe relacionado con Emucesa, supuestamente, como consecuencia de las cláusulas de confidencialidad de sus contratos.

Ante las preguntas realizadas, según consta el texto de su declaración al que ha tenido acceso este periódico, C. G. C. reconoció que ha mantenido una estrecha relación con el PP que se remonta a 2009. Fue entonces cuando el entonces concejal, Eduardo del Moral, la contrató para asesorarle. Dado que "había poco espacio en las instalaciones" del cementerio, la declarante se instaló directamente en la Plaza del Carmen. Su cometido se centró en asesorar al edil sobre su relación con la prensa así como estudiar acciones para fomentar la promoción turística del camposanto. Al año de estar en Emucesa, según reconoció, se afilió al PP.

Las declarantes alegan que trabajaron en los despachos del propio Ayuntamiento

Su zona de trabajo se estableció en una mesa auxiliar junto a la de Eduardo del Moral. En este momento tenía acceso tanto a la mesa del exconcejal como a su ordenador. En cierto modo, la declarante culpó de que no pudo desarrollar su actividad en el propio cementerio porque "había poco espacio en las instalaciones y que, incluso, había impedimento de la Alhambra para su ampliación". No obstante, en su contrato de trabajo ponía específicamente que su lugar de trabajo era en las dependencias de la citada sociedad.

En su declaración, afirmó que "Eduardo del Moral exhibía un temor continuo a que le preguntasen algo que no pudiese contestar" por lo que su mayor dedicación se centró en las "problemáticas con la prensa". Asimismo, dijo que no recuerda haber estado dada de alta en algún ordenador y que durante tres años y cobró una media de 1.500 euros al año.

Después de trabajar en Emucesa fue secretaria del PP (cargó al que accedió un día después a dejar la sociedad) y también fue contratada en Emcasa, la empresa que gestionó TG7, donde ejerció como coordinadora después. La declarante también está siendo investigada por el caso de las facturas de TG7 aunque ayer renunció hablar sobre este asunto. Tras ser cesada de su puesto como coordinadora de dicha televisión, fue contratada durante el mandato popular en el área de Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento como periodista y asesora primero de Fernando Egea y ahora de Jemi Sánchez mediante un contrato laboral de personal del Ayuntamiento.

Durante su etapa en Emucesa nunca tuvo horario establecido pues al cementerio solo iba una vez al mes y cuando el consejero lo necesitaba. No contestó a preguntas como por qué nadie de Emucesa dijo que ella sí trabajo. Respecto a los informes que pudiera conservar de dicha etapa "dijo que no tiene nada puesto que en su contrato había una cláusula de confidencialidad por lo que no tenía permitido guardar nada. Tampoco lo hizo M. A. M. L. La otra contratada que declaró ayer aseguró que, cuando accedió al puesto Emucesa, ésta estaba en pleno proceso de cambio de modelo de gestión. Precisamente fue contratada para asesorar a la entonces consejera delegada María Francés debido a su "experiencia en banca y campos de seguros". "La consejera delegada tenía grandes lagunas en asuntos económicos" por lo que ella la asesoró en "balances y en todo lo relativo a información económica y normativa vigente", dijo. Asimismo, resaltó que una de las labores más importantes se refiere al expediente de cambio de modelo de gestión que la edil defendió en 2012.

Se da la circunstancia de que ambas se conocían previamente porque eran compañeras de carrera. M. A. M. L. está afiliada al PP desde que estudiaba en la UGR. La declarante se debía a las instrucciones de la exconsejera delegada María Francés a la que daba cuenta directamente. No trabajó en Emucesa sino en el Ayuntamiento en turnos de mañana que no puede acreditar con informes porque "nadie se los pidió". Es más, llegó a borrar documentos pues fue "compelida a borrar cuantos particulares había al respecto en su ordenador personal".

Tiempo después fue contratada en la Diputación Provincial como secretaria del entonces presidente, Sebastián Pérez. Tras esto, fue asesora del grupo municipal hasta junio de 2015 (llamada por Juan Antonio Fuentes). En la actualidad estudia para unas oposiciones de técnico de la administración de la Seguridad Social.