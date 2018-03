Las trabajadoras del hogar denuncian un aumento de casos de acoso sexual

La plataforma de trabajadoras del hogar de Granada mostró ayer su preocupación por el "acoso sexual" que existe en el trabajo doméstico, que ha registrado últimamente un aumento de los casos de excesos verbales, gestuales y físicos.

"La exposición al acoso se ve aumentada al utilizar Internet como medio para conseguir un empleo", señaló esta plataforma, tras hacer pública la nueva tabla salarial para el año 2018. El acuerdo económico fija un incremento de un 4% con respecto a la retribución del pasado 2017, ajustándose de este modo a la subida del salario mínimo interprofesional. La plataforma denunció "la precariedad laboral que viven muchas trabajadoras del sector, que ven vulnerados sus derechos laborales".

Así, las trabajadoras se encuentran en numerosas ocasiones ante la negativa a que la parte empleadora les tramite el alta en la Seguridad Social, por lo que una vez finalizan sus labores, no tienen opción a cobrar la prestación de desempleo ya que no cuentan con cotización, pese a que se trata del "único sector donde se permite trabajar durante 24 horas seguidas durante seis días a la semana".

Tal y como denunciaron desde este colectivo, no hay tampoco "derecho a recibir formación profesional, no se aplica la ley de protección de prevención de riesgos laborales, y la inspección laboral no actúa lo suficiente".

En este sentido, las trabajadoras han solicitado que el Estado español ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que podría suponer una mejora de la actual normativa, la cual de momento no les permite cotizar por el Fondo de Garantía Salarial ni por desempleo.

La plataforma de trabajadoras del hogar de Granada está formada por diez entidades sociales y sindicatos de Granada: asociaciones para la Igualdad y la Solidaridad, de Trabajadoras del Hogar, Inlayapas, y por la Diversidad, Granada Acoge, Cáritas, Cruz Roja, Religiosas de María Inmaculada, CSIF y CCOO) existe desde el año 2003. A su vez, se coordina a nivel estatal, y tiene una "voz única y lucha común" en la provincia de Granada para la mejora de las condiciones laborales del sector.