Los trabajadores de hostelería deciden hoy si van a la huelga en Semana Santa

Los sindicatos UGT y CCOO Granada celebran esta tarde una asamblea de trabajadores del sector de la hostelería, donde votarán si llevar a cabo una huelga de hostelería en Semana Santa, por la "ruptura de negociaciones" del convenio colectivo del sector. Los representantes de los trabajadores, que han achacado este bloqueo a la postura de la patronal, explicarán a sus compañeros el estado de la cuestión en la asamblea. El pasado lunes, el responsable de Hostelería de CCOO Granada, Alejandro García, lamentó la actitud "cicatera" de los empresarios que "se han encargado de romper la negociación" después de cuatro meses de intensas reuniones, donde las partes y los técnicos del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales "han puesto todo su esfuerzo".

Para conocer la última vez que se llegó a un acuerdo en el sector de hostelería hay que remontarse al año 2013. Los desencuentros desde entonces entre empresarios y sindicatos han ocasionado que el convenio haya cumplido hasta cuatro prórrogas, debido a la cláusula de 'ultra actividad' que se firmó hace ahora cinco años. Este apartado estipulaba que, ante la falta de consenso, se prorrogaba el último convenio firmado. Sin embargo, este tema llegó a los tribunales en el año 2016, ante un intento de la patronal de anular ese tratado. Finalmente el juez falló a favor de los trabajadores, lo que mantuvo la prórroga del convenio que continúa hasta ahora. La prórroga se traduce en que desde hace cinco años no exista subida salarial alguna en el sector, mientras que a su vez se produce una externalización de los servicios "Nosotros no hemos roto las negociaciones, el no fue de la patronal", subrayó el representante de CCOO, quien advirtió del "deterioro" que, en consecuencia, se va produciendo en "la actividad turística".

Tal y como defiende el responsable de Hostelería de UGT Granada, Miguel Ángel Prieto, se trata de "una nueva falta de respeto" por parte de la patronal, "no solo para los sindicatos, sino para los 15.000 trabajadores del sector".

Prieto consideró que la patronal "lleva engañando a los trabajadores del sector desde 2013, y también a la Junta de Andalucía desde los últimos cuatro meses". Asimismo, el sindicalista de UGT indicó que "se van a tomar las acciones necesarias para que esta patronal acepte sentarse a negociar en serio, y acepten que los trabajadores del sector merecen un convenio digno por el que se actualicen las condiciones sociolaborales y permita mejorar la profesionalidad del sector, además de erradicar la competencia desleal entre las empresas". En este contexto, esta tarde deciden si la Hostería se declara en huelga esta Semana Santa.