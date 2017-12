El transbordo entre Metro y bus será gratis dentro de 8 semanas

Se acabó la competición por la captación de viajeros. El Ayuntamiento de Granada anunció ayer que los transbordos gratuitos entre el Metro y el autobús urbano serán una realidad dentro de dos meses. La capital aprobó ayer en Junta de Gobierno Local un punto con carácter urgente que recoge el convenio alcanzado con la Junta de Andalucía para recibir una aportación extraordinaria por valor de 800.000 euros. Una cuantía que el equipo de Gobierno socialista ha decido destinar en los transbordos gratuitos entre ambos medios de transporte dentro de los límites de la ciudad

Para beneficiarse de este acuerdo pionero en Andalucía, (ni Málaga ni Sevilla cuentan con estos transbordos gratuitos), los viajeros tendrán que utilizar la Tarjeta del Consorcio de Transportes de Granada, por el momento la más completa de las disponibles pues se puede utilizar en Metro, autobuses interurbanos y autobuses de la capital.

No obstante, todavía falta tiempo para que esta novedosa iniciativa tenga efecto. Ruz recordó que, dado que esta medida no había sido prevista por el anterior equipo de Gobierno popular, las validadoras no cuentan con la tecnología necesaria para este tipo de transbordo. Así, tal y como había anunciado meses atrás, el transbordo gratuito no será una realidad en la capital hasta, mínimo, el mes de febrero. Entre otras modificaciones los técnicos tendrán que dotar de un sistema de localización para que el transbordo sea gratuito solo dentro de los límites del término municipal de Granada. "Si otros municipios desean este precio tendrán que hacer ellos la inversión", explicó Ruz quien remarcó que, sin duda, el transbordo gratuito supone un paso más a la implantación de un modelo de transporte unificado e integrado frente al "caótico y despilfarrador" implantado por el anterior equipo de Gobierno.

En los próximos días se avecinan más cambios. La edil tiene previsto convocar un Observatorio de la Movilidad para presentar varias modificaciones en el sistema de transporte urbano. Según remarcó se trata sólo de propuestas que tendrán que ser consensuadas. Algunas de las medidas que, entre otras, podrían ser alargar la LAC para conectar también con Chana o Zaidín o devolver la conexión entre la Alhambra y el Albaicín en microbús. También en esas fechas está previsto que la Junta de Andalucía dé a conocer la redistribución de las líneas de Transporte Metropolitanas que vienen a cerrar el círculo con el objetivo de transformar y mejorar la movilidad tanto en la capital como en el Área Metropolitana.