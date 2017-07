Un test con todos los trenes en marcha, la última prueba del Metro

Cada convocatoria del consejero de Fomento en Granada está rodeada por una cuestión desde hace muchos meses: ¿cuándo funcionará el Metro? No hay visita de Felipe López a Granada en la que no se pregunte por el Metropolitano. Y ayer, hablando además de movilidad con la bicicleta, no iba a ser la excepción, más cuando estamos en el mes clave tras varios retrasos ya de su puesta en marcha. Julio es el tope.

Pero López no dio ayer tampoco la fecha del arranque definitivo y de la entrada en funcionamiento comercial de la infraestructura. Lo que hizo fue mantener el compromiso de julio y del entorno de final de mes como el momento definitivo, como se había anunciado ya, por lo que habrá que seguir esperando para conocer día y hora.

Lo que sí dijo el consejero es que la fase de pruebas del Metro llega a su fin. De hecho, lo que se está a la espera ya es de hacer el "último test", del que dependerá la fecha definitiva. Según López, en una semana se llevará a cabo este examen definitivo con la puesta en marcha de los 13 trenes de forma que estén funcionando todos los vehículos de forma simultánea por el trayecto completo y en horario intensivo. "Con el test de ese escenario estaremos en disposición de decir la fecha", afirmó López.

Esta última semana han funcionado ya en la fase de pruebas 11 trenes de forma simultánea en horario de 07:00 a 02:00 horas todos los días, aunque el horario comercial una vez puesto en marcha será de 06:30 de la mañana a las once de la noche.

López confirmó, como ya viene informando Fomento semanalmente tras las pruebas, que la circulación del Metro va teniendo "menos incidencias" destacando que se ha tenido que realizar una labor también de concienciación y formación importante desde los inicios de las pruebas de circulación, con las invasiones de vía y cruces.

En la última semana, Fomento informó que las pruebas dinámicas del Metro habían duplicado prácticamente los kilómetros recorridos en una semana, al registrarse un total de 6.111 kilómetros transitados por los trenes del ferrocarril metropolitano desde el 26 de junio al domingo 2 de julio incluido. Hasta ahora habían realizado los ensayos un total de diez unidades desde Albolote hasta Armilla, durante los siete días de la semana. Con este número de unidades circulando a la vez, las pruebas ya están reproduciendo la situación habitual en la franja de hora valle durante la explotación comercial.

Con las cifras de la pasada semana, el balance acumulado por los ensayos del Metro, desde que el 24 de febrero se hicieran extensivos al conjunto de los 16 kilómetros del recorrido, arroja ya un total de 23.668 kilómetros recorridos en pruebas hasta el pasado domingo 2 de julio.

Por otra parte, ayer hubo una avería que comenzó sobre las 11:05 horas en el transformador que abastece a la red del Metro. Los trenes se quedaron parados en la calle y las oficinas del Metro sin luz. Se restableció más de una hora después.