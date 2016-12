Los tribunales granadinos ya aplican la devolución total de las cláusulas suelo

El mismo día que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea emitió la sentencia que imponía la devolución total de lo cobrado de más por las cláusulas suelo abusivas, la justicia granadina comenzó a aplicar en sus sentencias la retroactividad dictada por Bruselas. El pasado 21 de diciembre, el Juzgado de Primera Instancia 12 de Granada condenó a una entidad financiera de crédito a devolver todo lo cobrado desde el momento en el que se suscribió el préstamo hipotecario de la demandante, el 15 de julio del año 2004.

En la práctica, esta sentencia -que resuelve uno de los muchos casos de cláusulas abusivas que abordan los tribunales granadinos- supone la devolución de unos 8.000 euros a la clienta, 3.500 más que si solo se hubiera devuelto lo cobrado indebidamente desde el 9 de mayo de 2013, tal y como establecía hasta hace solo unos días la jurisprudencia española.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia 12 determina la nulidad de una cláusula suelo del 3,95% que iba acompañada de una cláusula techo del 20%, incluidas ambas en un préstamo hipotecario concedido para la adquisición de la vivienda habitual de la clienta por parte de la entidad Credifimo. El fallo condena a la entidad financiera a eliminar "dicha condición general de la contratación del préstamo hipotecario", así como a la "devolución a los prestatarios de la cantidad de 6.893,33 euros que han sido abonados de más en concepto de intereses como consecuencia de la aplicación de la referida cláusula, con sus intereses legales devengados desde la fecha de presentación de la demanda".

Además, el fallo, contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, condena a la entidad a devolver "todas aquellas cantidades que vaya pagando de más por la aplicación de la referida cláusula suelo hasta la resolución definitiva del pleito".

La demandante de este caso, representada por el despacho Pineda & Hidalgo Abogados: Reclamaciones Bancarias, ha sido la primera granadina beneficiada por la nueva doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pero no será la única. Aunque los afectados que ya tengan una sentencia firme no podrán reclamar que le devuelvan lo cobrado de más con anterioridad al 9 de mayo de 2013, la retroactividad sí que se aplicará en aquellos casos en los que haya una reclamación formal que todavía no haya sido resuelta, así como en los procesos que se inicien a partir de ahora.

Daniel Pineda, miembro de Pineda&Hidalgo Abogados y promotor de unos de los procesos que derivó en el pronunciamiento del TJUE, animó ayer a todos los afectados por esta mala práctica a dar el paso y plantear la reclamación judicial. "Una vez que hemos abierto el camino, toca que cada afectado haga valer su derecho y recupere todo lo cobrado indebidamente".

