El clima y el turismo internacional dejan otra Semana Santa de récord

La Semana Santa de 2017 va camino de marca historia. Cada año que pasa se vende el potencial de esta fiesta en Granada, declarada de Interés Turístico Internacional, y su capacidad para atraer a cada vez más devotos y viajeros. Y este año además ha acompañado el tiempo, con unos días casi veraniegos dejando la Semana Santa más cálida desde que hay registros. Los datos, a escasas 24 horas del fin de la fiesta, revelan que se han incrementado los turistas, siendo el de mayor afluencia de los últimos años, aunque las cifras exactas no se podrán concretar hasta que culmine el mes. Y no sólo en la capital. Porque no todo el turismo es cofrade, sino que el paquete vacacional de esa semana en toda la provincia -desde el turismo rural, al monumental, de sol y playa o incluso la Sierra- supone un reclamo creciente para quienes están dispuestos a aprovechar la semana festiva con actividades alternativas.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, dijo ayer que "ha sido la de mayor afluencia y más tranquila de los últimos años". Sin datos del global de personas que hayan podido visitar Granada en Semana Santa o del impacto directo de las cofradías en esa atracción -turismo exclusivo de Semana Santa-, lo que sí se sabe es que la Oficina de Información Turística del Ayuntamiento ha atendido un 35% más de visitantes extranjeros. Porque este año se ha intercambiado el origen principal del turista y ya han atendido más turistas internacionales (65%) que nacionales. Además, la Granada Car (252 pases diarios) se agotó un mes antes y todas las guías de Semana Santa se han agotado, señal que considera el Ayuntamiento un reflejo del incremento turístico.

En cuanto al perfil del turista usuario de la oficina, el 85% estaba alojado en hoteles. Además se ha registrado un dato muy positivo, que es el que indica de forma más fehaciente el incremento de las visitas: la estancia media ha crecido hasta los 2,96 días, un logro importante. Por origen, los franceses y británicos son los extranjeros que más nos han visitado esta semana; mientras que entre los españoles destacan los madrileños, andaluces, catalanes, valencianos y vascos.

Según Ruz, se puede haber llegado al 95% de ocupación. Un dato que no pudo refrendar aún el presidente de la Federación de Hostelería, Trinitario Betoret, que dijo que hasta conocer los datos mensuales no se podrá saber el número de visitantes y que sólo la Junta realiza un estudio concreto sobre Semana Santa que aún no se ha publicado. Pero lo que sí pudo confirmar es que ha sido una semana santa "muy buena" tanto en la ciudad como en la provincia. Las previsiones de ocupación realizadas la semana anterior a la Pasión eran del 71% en la provincia y el 85% en la capital, pero fácilmente se podrán superar cuando se hagan las estadísticas oficiales. "El empuje de la Costa y la capital habrán elevado esos números", dijo Betoret, que confirmó que Granada ha sido capaz de "romper la barrera de los días santos" (la segunda mitad de la semana) "y ha tenido muy buena ocupación durante toda la semana".

El aumento del turismo internacional ha sido lo destacable este año respecto a los visitantes, por lo que se espera que este dato suponga un lanzamiento directo de la temporada alta en Granada y consolidar "la marca y el destino" con un turismo de calidad y no de "despedidas de soltero y botellones".

Por su parte, la oficina de información del Patronato Provincial de Turismo de Granada, situada en el palacio de Niñas Nobles, ha atendido durante la pasada Semana Santa -desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección- a un total de 6.527 turistas. Por días, las jornadas con mayor afluencia han sido el Lunes Santo (906 personas) y el Miércoles (890). El Jueves y el Viernes, días en los que la oficina tuvo un horario reducido, el número de turistas fue de 623 y 662, respectivamente. Los días de menor uso de la oficina fueron el Domingo de Resurrección (322) y el Domingo de Ramos (370).

El diputado de Turismo, Enrique Medina, explicó que el volumen de consultas registrado "ha sido un 10% superior al del año pasado y la mayoría de las personas, casi dos tercios, eran españolas, procedentes, en este orden, de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao". Por su parte, los extranjeros que han usado este servicio han venido principalmente de Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos e Italia.

Medina considera que estos datos pueden ser un fiel reflejo de la excepcional Semana Santa que ha vivido la provincia de Granada desde el punto de vista turístico: "A la espera de tener datos oficiales, todo parece indicar que hemos tenido una Semana Santa de récord y es posible que en abril superemos con creces los 250.000 turistas alojados en hoteles".

El personal de la oficina no ha percibido cambios en cuanto a los intereses de los usuarios. En la capital, las preguntas se han centrado en los recorridos de las procesiones, bares de tapas, restaurantes, visitas, Sacromonte y Albaicín. En la provincia, sobre la Alpujarra, Guadix y Sierra Nevada.