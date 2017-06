Casi 2.250 universitarios deben devolver la beca concedida entre 2012 y 2015

Cerca de 2.250 estudiantes de la Universidad Granada (UGR) tienen que devolver la beca concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) durante los cursos 2012/2013, 2013/2014 y 2014/ 2015 al no haber cumplido con los requisitos para ser beneficiario de una de estas ayudas del estudio. Una de las condicióones fundamentales para disfrutar de la ayuda del Gobierno central es haber aprobado un mínimo de créditos matriculados. Se trata de haber superado el 50% de los créditos en el título de grado, excepto las titulaciones de Ciencias e Ingenierías, que exigen aprobar un mínimo del 40%.

La Universidad de Granada registró durante el curso 2012-2013 un total de 15.253 becados por el Ministerio de Educación, de los cuales 942, casi el 6,1%, no cumplieron con los requisitos exigidos al concluir el curso, según la información facilitada por la Unidad de Becas y Asistencia al Estudiante del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada.

El Gobierno tiene hasta cuatro años para reclamar la devolución del importeHasta 2012 sólo era necesario presentarse a un tercio de las pruebas aunque no se aprobara

Estos alumnos tienen la obligación de restituir el importe de la ayuda, excepto las tasas académicas, pero no todos han cumplido y muchos de los afectados comenzaron a recibir las primeras semanas de marzo de este año una carta del Gobierno central donde se le reclama legalmente no sólo la cuantía de la beca concedida en el curso 2012/2013, sino también los preceptivos intereses legales, ya que se trata de un procedimiento ejecutivo que tiene lugar una vez transcurridos los diferentes plazos para que la devolución se haga de forma voluntaria. No sólo suspender conlleva la exigencia de devolver la beca. También se puede pedir el reintegro en el caso de que se descubra que se han aportado datos falsos, si hay imcompatibilidad con otras ayudas, no cuminicar cambio de estudios o un error en el órgano gestor -en este caso la Universidad de Granada- o del propio Ministerio de Educación. También se puede instar a la devolución del dinero si no se ha presentado el proyecto de fin de carrera en el plazo de dos años desde que la resolución de la concesión de la beca.

Algunos afectados se quejan de que esta carta haya llegado cuatro años después de la concesión de la beca, alegando que "ha pasado mucho tiempo" o que "deberían haberla reclamado antes". Pero estas excusas no sirven, ya que una de las condiciones es que si no se aprueba al menos la mitad del curso, se deben devolver el importe de la ayuda, antes o después.

El procedimiento de reintegro se organiza en tres fases. Una vez que el alumno concluye el curso, si no alcanza los requisitos -como haber superado un mínimo de créditos- recibe una carta en la que se le informa que tiene dos meses para devolver el dinero de la beca. Aquí se apela a la buena voluntad de los afectados. Contra esa carta no se pueden presentar alegaciones ni recursos, puesto que supone la apertura formal del expediente. Si en ese periodo el afectado no devuelve el dinero de la beca se incoa un expediente y el alumno vuelve a recibir otra carta, ésta ya con acuse de recibo, en la que se le notifica que se ha iniciado el procedimiento. De nuevo se le ofrece un plazo para reintegrar la beca, así como 15 días para que presente las alegaciones en contra de la orden administrativa. En la Unidad de Becas se recomienda recoger la carta. "Muchos alumnos no lo hacen y al final su comunicación va al ayuntamiento de su localidad y al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), con lo que no les es fácil enterarse de que tienen un expediente abierto", se explica en el documento informativo publicado por la Unidad en su página web.

Agotados todos los plazos de notificación y alegaciones, la entidad que gestiona las becas envía la resolución del expediente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se encarga de concluir el expediente, en caso de que el estudiante haya reembolsado el dinero, o de concluir el procedimiento con una reclamación en vía ejecutiva si no lo ha hecho.

Antes de que cambiara el sistema de becas en 2012 sólo había que devolver las cantidades percibidas si el universitario no se presentaban a un tercio de los exámenes. No era necesario superar las pruebas a las que se sometían. La medida, en aquel momento, no tenía más objetivo que evitar que los becarios abandonaran los estudios. Desde hace cinco años, el régimen de becas cambió de forma muy significativa y entre las nuevas medidas que se introdujeron figuran requisitos académicos más estrictos no solo para acceder a las ayudas públicas, sino también para preservarlas.

Todo apunta a que en el primer trimestre de 2018, el Gobierno comenzará a exigir, por otro lado, la devolución de las ayudas del curso 2013/2014 a los becarios que no lograron aquel curso aprobar la mitad de las materias.

Durante el año académico 2013/2014, un total de 17.174 alumnos de la Universidad de Granada se beneficiaron de la beca del Ministerio de Educación (MECD), pero 700 no superaron el mínimo exigido.

Durante el curso pasado, 2014/2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) concedió 16.877 becas y se revocaron 602. La tendencia iniciada en 2012 se mantiene: hay más beneficiarios con becas estatales, pero la cuantía que reciben es menor y las condiciones económicas de estos estudiantes también han disminuido.

La UGR sumó el curso pasado (2015/2016) otros 17.102 beneficiarios de la beca de carácter general del Ministerio de Educación, un 1,4% más de jóvenes con respecto al ejercicio anterior.

Por otro lado, el presupuesto de las ayudas al estudio concedidas por la Junta de Andalucía en todos los niveles de enseñanza ha crecido tras varios años de altibajos. Aquí se incluyen las becas comedor, aula matinal, actividades extraescolares, residencias, transporte, prácticas en empresas en el extranjero y la Beca Adriano, entre otras ayudas.

Según el último informe Estadística de la Educación Andaluza sobre Becas y Ayudas al Estudio, publicado por la Consejería de Educación, el Ejecutivo andaluz invirtió 145.062.935 euros en ayudas de estudios en el curso 2014/2015 (último año disponible) para estudiantes de las ocho provincias. Esto supuso un incremento del 5,6% con respecto al montante del año anterior. Sin embargo, pese a ese aumento, el número de becas y ayudas ha caído cerca de un 5,4%, no así el número de beneficiarios, que prácticamente se mantiene igual con respecto al curso 2013/2014. Fue en el curso 2011/2012 cuando más becas se concedieron (429.314).

A nivel provincial, la Junta destinó 16,4 millones de euros a ayudas a estudiantes granadinos en el curso 2014/2015, lo que supone un aumento del 3,1% con respecto al ejercicio anterior según los últimos datos publicados por la Consejería de Educación. Pero, al igual que ocurre a nivel autonómico, pese a haber más dinero, el número de becas concedidas fueron menos. Concretamente, se aprobaron un 6,8% menos de ayudas, es decir, hubo menos becas pero éstas tenían mayor valor. El número de beneficiarios aumentó con respecto al curso anterior, aunque levemente, sólo un 0,3%.