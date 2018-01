La vacuna no es tan efectiva al no incluir el virus que más circula esta campaña

Los virus de la gripe son muchos y van cambiando. Así que cada año, la vacuna se modifica para ajustarla a las cepas que predominan en cada temporada. El problema es que cuando comenzaron a fabricarse las dosis de la actual campaña, el serotipo yamagata no era predominante. Así que la vacuna no lo incluyó. Sin embargo, ahora es el que más circula. Por lo tanto, aunque la inmunización es eficaz para aquellas cepas que están incluidas en la vacuna, no ataja la enfermedad si el virus que ataca es el yamagata. Este es un serotipo del virus B.

Las dosis que se administran en el SAS desde finales de octubre pasado incluyen tres serotipos; dos de la gripe A y uno de la B.

Todos los años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los comités de vigilancia epidemiológica deciden las cepas que incluirá la vacuna. En el hemisferio norte, eso ocurre en febrero. Y hasta octubre se fabrican las dosis. En este mes se inician las campañas de inmunización en Andalucía.

El problema es que este año, en entre febrero y fin de año, el yamagata ha pasado de tener menos peso a ser el más predominante. El experto en vacunas y vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, explicó: "La vacuna es efectiva, pero si ahora circula un virus diferente o un virus incluido en la vacuna pero que ha mutado, ya no es tan eficaz". No obstante, aclaró que debe mantenerse la vacunación porque es la manera más eficaz de prevenir la enfermedad.

Según los cultivos que se hacen para conocer las cepas circulantes -y tener información para preparar las próximas vacunas- desde finales de diciembre hay una gran incidencia del serotipo yamagata. "De cuatro enfermos que han sufrido la gripe, dos o tres han sido por este serotipo", indicó Navarro.