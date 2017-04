"No somos vagos que no queramos opositar"

Que nunca llueve a gusto de todos es una frase tan facilona como cierta y que se puede aplicar a la convocatoria al cuerpo de profesores y catedráticos de Música y Artes Escénicas. Para los primeros se ofertan 200 vacantes. Los segundos tendrán 57 plazas por las que opositar en una convocatoria que amenazan con impugnar. La oferta pública de empleo ha sido criticada con dureza por el profesorado de los conservatorios de música y danza, que pide, por un lado, que las oposiciones se aplacen un año y, en el caso del cuerpo de catedráticos, que se modifique el baremo que regula la puntuación de los méritos.

Los interinos que ya trabajan en el cuerpo de profesores afirman que quieren competir con más garantías en 2018, cuando la oferta de plazas podrá ser más sustanciosa y, además, se prevé que haya convocatoria en prácticamente toda España. Sobre la mesa está el plan de reducción de la tasa de interinos, que prevé bajar el índice de esta modalidad de contratos del 20% actual al 8% en los próximos tres años. Sin embargo, la convocatoria para este curso no entra dentro de dicho plan anunciado por el Gobierno central. Así, la oferta para 2017 de la Junta se limita a cumplir con la tasa de reposición. Además, los afectados indican que la interinidad en los conservatorios es más alta que en el resto de centros. Según el sindicato CCOO, de 1.400 docentes en Andalucía, un millar son interinos. De prorrogarse, esas plazas que deben estabilizarse se unirían a la actual convocatoria y sumarían una oferta de puestos considerable.

Una de las interinas afectadas, que prefiere no dar su nombre, trabaja como profesora de piano desde 2010, cuando entró en bolsa. Aquellas fueron las últimas oposiciones de su especialidad. Siete años después, se manifiesta y secunda la huelga convocada por CCOO para que no haya oposiciones este verano. "En el resto de comunidades se han anulado", explica. El hecho de que Andalucía las mantenga supone, asegura, que cientos de opositores de toda España se presenten aquí, lo que supone incrementar el número de candidatos por plaza convocada. "No somos vagos que no queramos opositar, ni aprovechados sin principios que secundan una huelga para quedarse estudiando en sus casas, solamente reivindicamos unas oposiciones dignas en igualdad de condiciones", incide la interina. Para su especialidad se han convocado 70 plazas, una cantidad notable si se compara con la oferta de 2010 -20 vacantes-, pero que se antoja mínima si, como prevén los interinos, se presentan aspirantes de toda España.

Los que ya han movido ficha son los profesores catedráticos en comisión de servicio del conservatorio superior. Uno de ellos, Juan Miguel Hidalgo, señala que el colectivo, agrupado en la Asociación de Profesores de Conservatorios Superiores de Andalucía, presentó el pasado martes santo un recurso para impugnar el concurso de las plazas de catedrático. El colectivo considera, por boca de Hidalgo, que el baremo es "desmedido", al dejar fuera a quienes no tengan un posgrado o valorar del mismo modo la experiencia en el grado elemental y en superior. También puntúa la posesión del título de doctor, pese a ser unos estudios no universitarios. Además, alegan que también pueden sufrir un "efecto llamada", al convocarse únicamente en Andalucía, mientras que en 2018 habrá en Asturias, Valencia y Madrid. Las últimas oposiciones a catedrático fueron en 1989. Las plazas vacantes han sido cubiertas por profesores en comisión de servicios, sin posibilidad de estabilizar su situación como catedráticos pese a ocupar esas plazas de forma interina, en el caso de Hidalgo, durante quince años.