La validez no sabe de cromosomas

La Universidad de Granada, en colaboración con la asociación Granadown, entregó ayer una serie de diplomas en reconocimiento a las personas con Síndrome de Down que se encuentran haciendo sus prácticas de formación en la Universidad.

El acto tuvo lugar en el Salón de Rectores del Hospital Real, con motivo de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, y contó con la participación tanto de responsables de la UGR como de la asociación Granadown. Ambas instituciones firmaron un convenio en el año 2011, gracias al cual 14 personas con Síndrome de Down trabajan en la Universidad de Granada actualmente, en centros y bibliotecas universitarias.

Desde la UGR, estuvieron presentes la gerente de la Universidad, Mª del Mar Holgado Molina, y la directora del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad, Esperanza Alcaín Martínez. Éstas destacaron el compañerismo, la autonomía personal y la inclusión como valores esenciales del trabajo de estas personas, especialmente desde que empezaron a trabajar con la rectora Pilar Aranda. Por su parte, Alcaín subrayó que este trabajo de colaboración es positivo tanto para la Universidad como para la sociedad en general.

Además, la presidenta de Granadown, Mª del Pilar López Garrido, mostró su agradecimiento por el reconocimiento por sus logros y trabajo hacia estos 14 jóvenes tras la firma de un convenio que supuso todo un reto para la asociación.

Sin embargo, los verdaderos protagonistas fueron los empleados de la UGR, cuyos méritos fueron reconocidos en el evento. Es el caso de la más veterana de los trabajadores, una de las bibliotecarias de la Facultad de Derecho, Ana Sánchez Casado, que contó su experiencia: "Me siento muy bien en mi trabajo, voy con ganas todos los días y me gusta que mis compañeros me enseñen y me den consejos".

El convenio marco que firmaron la Universidad de Granada y la asociación Granadown tiene como objetivo formar e insertar en el mundo laboral a las personas con Síndrome de Down, realizando prácticas laborales en la Universidad de Granada y acciones encaminadas a la inclusión y contratación laboral de estas personas.