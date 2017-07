Un vecino de Darro apuñala a su madre de 83 años mientras dormía

Consternación, sorpresa y mucho dolor en la pequeña localidad de Darro, de poco más de 1.500 habitantes, que vivió una madrugada del domingo al lunes de revuelo. La tranquilidad del pueblo del Altiplano se vio alterada cuando, alrededor de las 00:45 horas de la noche del domingo, Alfredo Fernández López, de 46 años y, al parecer con problemas mentales, se ensañó dando varias puñaladas a su madre, Rosa López Quesada, de 83 años, que permanecía dormida y que, en la tarde de ayer, mejoraba de las heridas, una vez que fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. El detenido se encontraba ayer en dependencias de la Guardia Civil de Guadix y, presumiblemente, hoy pasará a disposición judicial, según las fuentes consultadas por Granada Hoy.

Una vez que se produjo el apuñalamiento, el propio Alfredo pulsó el botón de teleasistencia y a la vivienda, tras ser avisada, acudió su hermana Nuria, que se encontró con la lamentable escena, dando aviso a los servicios sanitarios, a la Policía Local y a Guardia Civil. Se trata de una familia muy conocida en el pueblo.

En el municipio hubo un gran revuelo de coches de la Guardia Civil y de la Policía Local, que, cuando ocurrieron los hechos, rápidamente avisaron a la ambulancia de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), que trasladó a la mujer agredida al Hospital de Alta Resolución Guadix inicialmente, pero posteriormente fue trasladada al hospital Virgen de las Nieves de la capital, donde los facultativos creen que las puñaladas no han afectado órganos vitales. Rosa López continúa ingresada con pronostico reservado. No constaban conflictos o denuncias algunas entre ambos, como contó a este periódico el alcalde del municipio, Manuel Blas Gómez Jiménez, que estaba especialmente afectado porque tiene vínculos familiares con la agredida.

El propio alcalde también fue avisado esta pasada madrugada de lo ocurrido. Así contaba el alcalde cómo vivió el suceso: "Estaba con una hermana mía en un cumpleaños cuando un coche que pasaba por ahí me alertó de lo que pasaba. Bajamos para la calle de la iglesia y vi la ambulancia en la puerta. Fue un espectáculo muy desagradable. He hablado con un hijo de ella que está allí en el hospital y esperan que pueda recuperarse. Es un caso difícil, aparte de familiar, no es una cosa grata de la que hablar. En el pueblo nunca gustan este tipo de cosas. Tendrían que venir los medios de comunicación para contar otro tipo de noticias, pero…".

Según las fuentes consultadas en el pueblo, donde ayer la actividad se paralizó por el suceso, Alfredo sufría desde pequeño esquizofrenia controlable, aunque llevaba un tiempo sin medicarse. Vivía con su madre en su casa y, al parecer, acudía a una residencia de Guadix donde pasaba unas horas durante los días de la semana para, después, regresar a su vivienda de Darro. El marido de Rosa había fallecido hace unos veinte años. Las dos hermanas de Alfredo viven en Darro, cerca de la casa de su madre, y estaban siempre muy pendientes de ellos.

Alfredo es un hombre soltero, relataron fuentes del municipio al periódico, y no había tenido ningún conato de violencia contra su madre ni existían denuncias previas. Era una persona muy normal y todos sabían que sufría la enfermedad desde pequeño. "No tenemos palabras para describir lo ocurrido. La gente está en el pueblo muy conmocionada. He hablado con la familia esta tarde y parece ser que ella está recuperándose mejor de lo previsto. Las puñaladas parece que no han afectado a órganos vitales, salvo una de unos 6 centímetros en torno al corazón", comentaba un vecino al periódico.

Los hechos ocurrieron sobre las 00:45 horas en la vivienda de la anciana agredida, ubicada en la calle Real, donde fue apuñalada con un cuchillo mientras dormía..