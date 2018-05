Los vecinos de Alhama se movilizan para que finalice de una vez la A-402

Vecinos de Alhama de Granada, con el alcalde de la localidad a la cabeza, el popular Jesús Ubiña, reclamaron ayer ante las puertas de la sede del gobierno andaluz en Granada que la Junta de Andalucía finalice las obras que completarían la puesta en marcha de la carretera A-402 que uniría la localidad jiennense de Alcalá La Real, Alhama de Granada y el municipio de Torre del Mar, en la provincia de Málaga.

Un centenar de alhameños se desplazaron desde Alhama de Granada por la misma carretera cuya finalización reivindican como protesta ante lo que consideran un "maltrato" para la comarca de Alhama. "Hoy queremos denunciar públicamente que las reiteradas mentiras e incumplimientos de la Junta de Andalucía están arrinconando a nuestra comarca y la están llevando al olvido", señaló el primer edil de Alhama de Granada, Jesús Ubiña.

La ejecución de la carretera A-402 que discurre entre los términos municipales de Alcalá La Real, Alhama de Granada y Torre del Mar se inició hace doce años, como un proyecto "ambicioso" que se ha estancado en numerosas ocasiones "alegando encontrase en fase de estudio los distintos tramos pendientes de adjudicación.

En concreto, del tramo de Alcalá La Real a la A-92 no se ha ejecutado "absolutamente nada". "Son apenas 24 kilómetros los que separan Alhama de Granada con la A-92 y, después de doce años, aún no están terminados. Es decir, la Junta de Andalucía ha invertido dos kilómetros por año en más de una década", explicó Ubiña.

Respecto al tramo Alhama de Granada-Torre del Mar, el alcalde popular informó que solo está finalizado la conexión entre La Viñuela y Torre del Mar, pero los casi 40 kilómetros que separan Alhama de Granada y La Viñuela "no solo no están ejecutados, sino que ni se les espera, porque siguen en fase de estudio". "Ya no sabemos qué creer, porque han sido tantas las excusas dadas desde el PSOE de la Junta, que si no saben solucionar el papeleo que conlleva hacer una carretera, imagínate cómo van a saber arreglar la carretera. Las mentiras tienen las patas muy cortas y nos preocupan las infraestructuras de nuestra comarca, pero también el ostracismo y el olvido al que nos tiene sometidos la Junta de Andalucía", lamentó el alcalde de Alhama.

Por su parte, el portavoz del grupo popular en la Diputación, José Robles, señaló que la carretera es una muestra más de la "vergüenza e indecencia" del PSOE en nuestra provincia. "Son doce años de promesas incumplidas, a lo largo de los cuales han pasado dos planes autonómicos de carreteras, siete delegados provinciales que se han llenado la boca de promesas, pero en estos doce años, de los 44 kilómetros totales que tiene la carretera, solo se han arreglado 15", denunció Robles.

Robles recordó que el propio alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, siendo delegado de la Junta de Andalucía, prometió en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alhama de Granada, en el año 2007, la inversión total de la carretera. "Hoy ya estamos en el año 2018 y la carretera sigue igual".