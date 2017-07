Los vecinos de Pajaritos, contrarios a situar en Andaluces una parada del bus metropolitano

El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada criticó ayer una nueva actuación del equipo de gobierno socialista "a espalda de los intereses de los granadinos", al haber presentado en la última comisión municipal de Movilidad un proyecto para trasladar de Marín Ocete a la estación de Avenida Andaluces una parada para autobuses metropolitanos. En concreto, el proyecto contempla la creación de, al menos, seis dársenas para los autocares interurbanos.

La portavoz del grupo municipal, Rocío Díaz, y varios concejales de su equipo, mantuvieron ayer una reunión con dirigentes de la asociación de vecinos de Los Pajaritos, en la que éstos mostraron su "rotunda oposición" a esta iniciativa. Su presidente, Asad Ali Asad, explicó que el gobierno local no se ha puesto en contacto con los vecinos "en ningún momento" y que el proyecto les perjudica enormemente en su día a día. La principal desventaja sería un gran incremento del tráfico rodado en la zona. Además, Asad recordó que, hace tres años, ADIF sí que les dio a conocer un proyecto de remodelación de la plaza de la estación, que no incluía ninguna dársena para autobuses metropolitanos. "Ese plan nos parecía bien, no sabemos por qué quieren cambiarlo" manifestó.

Rocío Díaz incidió en que es "una falta de respeto" que se quiera actuar "sin contar con nadie", algo que además, puntualizó, viene siendo la norma de Cuenca desde que es alcalde de la ciudad de Granada. "Primero lanza un proyecto y después intenta llegar a un consenso con los interesados, cuando debería ser al revés: antes de difundir nada, en este caso, debería haber hablado con la asociación, con ADIF y con el resto de los partidos políticos representados en el ayuntamiento".