Los vecinos de Ventorros y La Fábrica se movilizan para mantener al equipo médico

Los vecinos de las pedanías lojeñas de Ventorros de San José y La Fábrica llevaron a cabo en la mañana de ayer una concentración a las puertas del consultorio médico de la primera localidad para exigir que no se lleve a cabo el traslado, previsto en principio para el mes de enero, del actual equipo médico que les atiende: un médico y un enfermero.

El acto había fue convocado por las asociaciones vecinales de ambas localidades. Con tal motivo, cerca de medio millar de personas se concentraron y, con pancartas en contra del posible traslado de estos dos profesionales, reivindicaron que se mantengan en ambas pedanías y puedan continuar prestando este servicio a los vecinos de Ventorros de San José y La Fábrica.

En concreto, en Ventorros se cuenta con consulta médica y de enfermería de lunes a viernes, mientras que en La Fábrica, que cuenta con una menor población, son dos días, martes y viernes, los que ambos profesionales atienden a los vecinos de esta localidad. Los ciudadanos de estas dos pedanías lojeñas manifiestan estar muy contentos con el servicio que se les presta actualmente y, después de otras épocas en las que estuvieron reivindicando el mismo, no quieren perder al actual equipo médico que les atiende, a pesar de que el traslado de los dos profesionales no conlleve que vayan a perder dicho servicio, pues serían reemplazados por otro médico y enfermero. Pero no quieren que sean trasladados, sino que continúen los actuales profesionales, motivo por el que, además de la concentración llevada a cabo en la mañana de ayer, han iniciado también una campaña de recogida de firmas, con la intención de hacerlas llegar en los próximos días al Distrito Sanitario.