Una veintena de adolescentes víctimas de violencia están protegidas por la Policía

Si tiene celos, no es porque te quiera, sino porque te tiene controlada. Darle las contraseñas de tus redes sociales no es una prueba de amor, sino un mecanismo de dominación. Si te pide que lo dejes todo por él, ¿estás segura de que es por tu bien? Estos son tres de los mensajes con los que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) trata de desmontar "los mitos del amor romántico", que cimientan relaciones tóxicas entre jóvenes y adolescentes en las que no hay ni rastro de igualdad. 'No me quieras tanto, quiéreme mejor' es el lema de la campaña lanzada ayer por el organismo andaluz en redes sociales, coincidiendo con el Día de los Enamorados. Entre foto y foto de ramos de rosas, bombones y mensajes de amor edulcorados, el IAM utilizó la red social más popular entre los jóvenes (Instagram) para 'colar' un juego interactivo a través de seis perfiles en el que se lanzan esos mensajes de concienciación.

Cada uno de los perfiles plantea una pregunta y ofrece tres respuestas. Las respuestas incorrectas, aquellas que aseguran que la actitud controladora en una relación es una prueba de amor verdadero, lleva a otro perfil que representa un peldaño más de la escalera de violencia machista, poniendo de manifiesto que los celos, la renuncia a la privacidad, el falso consentimiento o el control no conducen a nada bueno.

El hecho de que el Instituto Andaluz de la Mujer haya decidido dirigir esta campaña a los jóvenes, a la adolescentes que están iniciando sus primera relaciones románticas, no es fortuito. En los últimos tres años, el IAM ha prestado atención psicológica especializada a más de 530 adolescentes víctimas de violencia machista (138 solo en el último año), una cifra que ratifica la necesidad de campañas que ayuden a las jóvenes a detectar relaciones tóxicas para "empoderarlas frente a actitudes machistas", dejando claro que un amor sano "no debe tener la carga de lo infinito, del para siempre, de que todo lo aguanta".

Porque sí, ser joven no impide ser víctima de violencia machista, como bien demuestran los datos del Ministerio del Interior. En la actualidad, 21 menores granadinas víctimas de violencia de género están protegidas por la Policía, según el último informe sobre el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Del total de casos activos, ocho tienen un nivel de riesgo "no apreciado", otros ocho se consideran de riesgo "bajo" y cinco alcanzan el nivel "medio" y, por tanto, son objeto de medidas policiales de mayor intensidad.

A esos 21 casos activos (aquellos que son objeto de atención policial) se suman otros 11 casos inactivos, lo que eleva a 32 los casos de violencia de género que han precisado protección para 31 víctimas de entre 14 y 17 años.

La coordinadora provincial del IAM en Granada, Ana Belén Palomares, explicó que con la campaña lanzada ayer el organismo quiere trabajar en materia de prevención, pero también "intervenir en las situaciones de violencia que se están dando entre los adolescentes". Palomares indicó que las cifras de atención a jóvenes del IAM son la mejor muestra de "la magnitud del problema", ya que certifican "que la violencia está presente en la vida de las mujeres en general, pero también de las mujeres más jóvenes". La coordinadora granadina del organismo de la Junta de Andalucía apuntó que los datos también avalan "la necesidad de seguir trabajando contra esos mitos del amor romántico que tanto daño han hecho a las mujeres".

En esa línea, el Ayuntamiento de Pinos Puente también lanzó ayer coincidiendo con San Valentín una campaña para desenmascarar "a los monstruos" disfrazados de amor, dirigida también a los más jóvenes. El IES Cerro de los Infantes del municipio se llenó ayer de 'monstruos' dibujados con mensajes sobre lo que no significa el verdadero igualitario amor: "imponer, dominar, exigir, obligar, anular, poseer, controlar o aislar".