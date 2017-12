Una veintena de 'sin techo' utilizan el centro nocturno

El pasado 22 de diciembre abrió sus puertas el Centro de Alta Tolerancia en horario nocturno. Este espacio situado en la calle Arandas tiene como objetivo acoger a las personas que duermen en la calle como medida extrema durante las noches más frías del invierno. Desde la apertura, según detalla la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, el centro ha recibido a una media de veinte personas diarias aunque se espera que en los próximos días la cifra aumente. "Al principio siempre acuden menos personas", detalló ayer la concejal que recuerda que además el Ayuntamiento ha reforzado otros recursos como la unidad móvil de Cruz Roja que atiende a las personas que pernoctan en la calle y les informan de los recursos. Además, se está llevando a cabo un seguimiento permanente de dos personas que según detalló Sánchez "les preocupan especialmente" y que, a pesar de los recursos, no quieren ser atendidos. "Estamos mediando para su posible incapacitación porque de lo contrario no podemos obligarles a recibir ninguna prestación y ellos no quieren", detalló Sánchez que recordó como uno de los mayores problemas que tiene este colectivo se deriva de los trastornos mentales que sufren muchos de ellos.

Además, el Ayuntamiento también ha libertado una partida de 3.000 euros para pagar una pensión a algunas personas que pernoctan en la calle en las noches más frías. En este sentido, la concejal explicó que numerosos temporeros que van camino de otras provincias como Jaén para recoger la aceituna han hecho parada en Granada enfrentándose a unas condiciones lamentables. "Dormían en las calles de nuestra ciudad, no tenían más recursos. Han podido hacer uso de este nuevo sistema mediante un convenio firmado con una pensión para dar noche tras la mediación de la unidad móvil de Cruz Roja. Tras esa primera noche el Ayuntamiento ya analiza el caso de esa persona para ver de qué recursos podría beneficiarse.

En torno a 200 personas pernoctan en las calles de Granada cada noche. Organizaciones como Cáritas han atendido a un total de 600 en lo que va de año. La mayoría no disponen de vivienda digna, carecen de recursos y lazos comunitarios y familiares.