Se vende piso para retornar, pero no de momento

Martin Myall es uno de los responsables de un magazine que informa a la colonia británica sexitana (de la que forman parte unas 2.600 personas) de los temas que preocupan a sus compatriotas. Su contacto constante con personas de todas las profesiones y edades le hacen tener una visión global de la opinión conjunta de este colectivo.

A la gran preocupación inicial le ha seguido una mayor tranquilidad, según relata. "En este tiempo nos hemos dado cuenta de que el Brexit no ha sido el fin del mundo, las cosas siguen igual y todos estamos convencidos de que se va a salir bien de esta situación, porque a las partes les interesa que así sea", opina este nativo de Salisbury. Así, los británicos de la Costa no son partidarios de cambiar de nacionalidad. "Yo no conozco a nadie que quiera hacerlo". Y algún caso hay de que está pensando la posibilidad de hacerlo de nederlandesa (es pareja de un británico) a irlandesa, "porque es un trámite muy fácil, para seguir siendo ciudadana de la UE".

"No tenemos ni idea de lo que va a pasar, por lo que hasta que ocurra, es tontería calentarse el tarro. Ni a los británicos ni a los españoles les interesaría que se pongan las cosas difíciles", asegura. El responsable de La Gaceta se muestra confiado en que se llegará a acuerdos bilaterales y que se están buscando soluciones.

Gill Richardson, propietaria de la Inmobiliaria Salobreña Vacaciones, vive desde hace más de dos décadas en España. Su hija Marie Claire es abogada de extranjería. Vino cuando tenía 4 años, aunque mantiene la nacionalidad británica. Ambas relatan que "se ha notado muchísimo el Brexit", tanto como para afirmar que antes sus principales clientes eran británicos y ahora "ni asoman por la puerta". De hecho, "algunas personas que iban a invertir aquí, se echaron para atrás con los papeles firmados". Han aplazado su decisión, "hasta que las cosas se aclaren".

La incertidumbre ha sido el principal enemigo, pero también la caída de la libra. De pronto, se encontraron con situaciones que en vez de pagar 100.000 euros tenían que hacer frente a 120.000 y la diferencia era muy grande.

Lo que sí ha proliferado es la intención de los británicos de vender sus propiedades en la Costa Tropical, "bajo la excusa de retornar". Sin embargo, en la mayoría de los casos se queda tan sólo en intención, puesto que los precios que piden son astronómicos. Por lo demás, el mercado inmobiliario, según esta familia británica, se va moviendo, pero son otros ahora los que lo animan, como belgas, franceses, alemanes e incluso españoles.

Como abogada, Marie Claire Richardson cree que se creará un régimen especial o un permiso de extranjería para solucionar esta situación, aunque se arbitrará a largo plazo. Su opinión es que puede que "el Reino Unido siga siendo espacio económico europeo".

En su vida personal, a esta joven sí se le están dando situaciones un tanto pintorescas, como que sus amigos españoles le preguntaran, antes de que se activara oficialmente el Brexit: "¿Qué va a pasar contigo a partir del miércoles?". A lo que ella contestaba que su vida continuará y que, "si quieren, podemos tomar un café el jueves". También se da la circunstancia de que se casa el año que viene y hay quien le ha preguntado si es por el tema de la nacionalidad, lo que provoca su sonrisa. "Se ha metido mucho miedo", se queja.

Kelly Turner regenta la Academia Dígame de Almuñécar. Esta británica lleva más de 20 años en la Costa Tropical, "toda una vida", como ella misma dice, y reconoce que está muy preocupada con este asunto. "Nunca he cotizado en Gran Bretaña, siempre en España" y confiesa que ve "complicado" un Brexit respecto al que abiertamente se pronuncia en contra. De momento, está como todos, esperando a ver cómo se arbitra todo el mecanismo de salida y se solucionan los casos que vayan surgiendo. En su caso, son muchas las incógnitas.

"Yo contrato a británicos, nativos, para dar clases de inglés, y creo que me va a afectar bastante si tengo que estar pendiente de visados. Antes cuando eran ciudadanos de la UE esas contrataciones eran mucho más fáciles", comenta Kelly. Así, antes daba trabajo de manera prioritaria a los británicos frente a los americanos, por ejemplo, porque sencillamente la tramitación era más simple. Ahora la situación se puede equiparar. "Tengo que mirarlo con lupa", comenta mientras se muestra obligada a realizar consultas legales.

Por otro lado, están las clases de español que oferta a extranjeros. "También afecta a esta clientela, ya que antes cogías un vuelo barato y venías a aprender español y ahora quizá no sea tan fácil entrar aquí", comenta esta empresaria. Además, la bajada de la libra le ha afectado, ya que "la pensión de los británicos ha perdido valor y ya, por ejemplo, muchos no se pueden permitir clases individuales".

Otra de sus preocupaciones es qué va a pasar con los títulos de la Universidad de Cambridge, pues es centro examinador. "Igual el público busca otras titulaciones alternativas, ¡esperemos que no!", exclama. También se aparcan sus planes de expansión a otros municipios debido a la incertidumbre, por lo que el Brexit le afecta de lleno. Kelly compara esta situación con los seguros de coche, "hasta que no te das un golpe no sabes cómo funcionan".

En cuanto a los turistas, ayer mismo había 40 ingleses alojados en el Hotel Helios. Este es uno de los dos establecimientos que trabaja fundamentalmente con británicos en invierno junto al Hotel Salobreña. El presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical. Rafael Lamelas, explica que "la Costa Tropical no es muy fuerte en turismo británico", por lo que las consecuencias en el sector no pueden ser significativas. De momento, las cifras de los que han visitado la comarca este año con respecto al ejercicio pasado son prácticamente las mismas, por lo que no se ha visto ningún cambio en ese sentido. Los turistas siguen viniendo, comprar una casa para quedarse ya es harina de otro costal.