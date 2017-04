La venta de viviendas vive su mejor momento en los últimos cuatro años

En este sentido, explica que la curva de la compraventa de vivienda está estrechamente ligada a la creación de empleo. "Conforme bajan los datos de desempleo aumenta la compraventa porque la persona que está parada no piensa en adquirir una propiedad, ni irse de alquiler emanciparse etc.". Sobre esto, Martínez Cañavate detalla que también se está produciendo un incremento de viviendas de uso turístico o como inversión para arrendamiento para larga estancia o vacacional. Lo importante, es que la tendencia sigue subiendo, los precios también de una forma moderada pero positivos en un sector que "sigue en crisis y cuyos datos son de crecimiento después de haber tocado suelo y con cifras de caídas en picado".

Granada, con estos datos, comienza a coger aire. Sin embargo, tal y como detalla el secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores, Francisco Martínez Cañavate, los meses son muy caprichosos y es pronto para augurar resultados muy positivos. "El cierre de los años es el que da la clave", añade Martínez Cañavate que no obstante considera que el crecimiento ha sido importante porcentualmente sobretodo en febrero con un 15% más. "La compraventa de viviendas está subiendo. Hay una importante demanda embalsada que se corresponde con la que, durante los años de crisis, no ha comprado vivienda", detalla.

En este periodo, la provincia que ha obtenido mejores resultados en cuanto a crecimiento ha sido Jaén con un 20,8% seguida de Córdoba (15,3%). Detrás se encuentra Granada con el citado 12% seguida de Málaga con un 10,5%, mientras que Almería (-9,7%), Huelva (-8,7%) y Sevilla (-4,8%) tienen resultados negativos. No obstante, que el ritmo de crecimiento sea mayor no implica que las operaciones lo sean. Cabe resaltar cómo el número de operaciones total es muy superior en provincias como Málaga con 4.521 que distan mucho de Granada donde las operaciones suman 1.407.

El 71% de los españoles lo ve una buena opción

El 71% de los españoles cree que, en general, es un buen momento para comprar una vivienda. Entre los argumentos principales que justifican esta respuesta destacan la bajada de precios; la noción de que la compra es una buena inversión, así como que en la actualidad el mercado ofrece verdaderas oportunidades. No obstante, esa es la impresión general. Si le preguntan a escala particular, el 61% afirma que no podrían adquirir un inmueble ahora. Así se recoge en el índice de confianza inmobiliaria que Solvia ha desarrollado en colaboración con el instituto de investigación Kantar TNS.