"Antes de verano se iniciarán los traslados y todo estará listo en los primeros meses de 2018"

-¿En qué se va a convertir el hospital del Campus cuando se produzca la 'desfusión'?

-Va a ser una referencia de hospital moderno a nivel nacional. También está llamado a ser el heredero del hospital Clínico San Cecilio, con todo lo que ello conlleva, con toda la historia que tiene, con su idiosincrasia. Por otra parte a mí personalmente me gustaría que fuese un hospital muy fundido con la ciudad. En esto parto también de lo que tendría que ser el Virgen de las Nieves o cualquier otro hospital. Yo de alguna manera he mamado esa cultura en Córdoba en el Reina Sofía, muy fundido con la ciudad y que forma parte de la marca de la ciudad. Y creo que Granada se merece eso y que el Hospital del Campus puede ser una referencia importante. También vengo de estar cuatro años y medio como gerente del hospital de Antequera, donde también el hospital forma parte de la marca de la ciudad. Ese es el futuro.

-Aquí tenemos la marca Granada Salud, que ha quedado mermada en los últimos meses. Hay que recuperar esa posición de liderazgo.

-Yo creo que eso toca y hay que revitalizar no solo la marca Granada Salud poniéndola como bandera en lo que tiene que ser la colaboración y la cooperación necesaria entre los dos hospitales y todo lo que significa salud, con protagonismo de Atención Primaria, nuestro Parque Tecnológico, Universidad, Escuela de Salud Pública y, por supuesto, todas las iniciativas ciudadanas existentes. Pero para recuperar la marca hay que recuperar otras muchas cosas que en este momento han entrado en una pseudonormalidad que hay que ir recuperando.

-¿Qué se encontró cuando vino? ¿Cómo era la situación en el hospital?

-Nos encontramos, y me gusta utilizar la metáfora que escuché el otro día a un compañero, con una cremallera que se atascó cuando se estaba subiendo, y cuando una cremallera se atasca cuando no sube pues si no es para arriba, es para abajo. Y en ese sentido pues en eso estamos, en una cremallera que había que desatascar, bajándola, es decir, volviéndonos a separar pero formando parte de un mismo todo, con el cuidado y la cautela suficiente de que no se rompa en el proceso. Y luego me encontré también mucha desesperanza y muchas ganas de que todo se resolviera y de acabar con un proceso que para muchos profesionales se había convertido en una pesadilla. Y también me encontré con unas identidades muy marcadas en cuanto a la pertenencia a los centros hospitalarios, que también creo que ha sido algo que ha influido mucho en toda esta situación, y con una situación en la que había que normalizar cuanto antes las cosas, tener cuanto antes también una foto de lo que va a ser el futuro e ilusionar a la gente con esa foto, ponerla a trabajar en la construcción de ese futuro.

-Al principio se hablaba mucho de los efectos que tuvo la fusión en la calidad asistencial por no conseguir que funcionara el modelo. El efecto en los profesionales salió después. Se era de un hospital o de otro, no se ha compartido nunca este proyecto común de la fusión. ¿Cree que va a ser una herida que se puede curar o falta tiempo?

-Indudablemente heridas hay, está claro, y probablemente también históricamente no es que hubiese heridas pero sí que había diferentes maneras de entender las cosas y un sentimiento de pertenencia, que yo muchas veces llamo de nacionalismo hospitalario, que para mí es algo positivo. Es verdad que en todo este proceso se ha visto quizá la cara menos amable de ese sentimiento de pertenencia, pero el sentirse identificado con la marca, el verlo como suyo y el sentirse orgulloso de trabajar en determinado centro es algo que es el sueño de todo gerente y por lo que trabajamos. Se habla mucho del concepto de hospitales magnéticos, que por sus características y por la historia que tienen o su idiosincrasia o por cómo han sabido poner en valor esa marca, atraen a profesionales que les gusta trabajar en ellos, que se sienten orgullosos y que los cuidan. Y en ese sentido a mí me parece muy interesante que en Granada exista eso. Analizado en positivo, es un activo fundamental para construir el futuro. Ahora estamos en esas. Parte del papel que nos toca a los que hemos venido de fuera, que también era importante que Pilar y yo viniésemos de fuera, gente con experiencia y gente de fuera, porque el hecho de venir sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de asunción previa sobre lo que estaba pasando, sin ningún tipo de etiqueta sobre nadie, ha sido, creo, que fundamental para que podamos inocular este proceso de pacificación y este equilibrio en el que de momento nos hemos metido y que tenemos que aprovechar para coger impulso.

-El proceso de movilidad es fundamental. Al final cada uno volverá donde estaba.

-Ahí hay que estar contentos porque el acuerdo sindical a nivel de mesa sectorial ha sido muy rápido y creo que estamos entrando en una fase, por lo que le comentaba antes de que hay muchas ganas de terminar con esto y ponerle cara a ese futuro, yo creo que eso ha facilitado que rápidamente se pongan de acuerdo sobre cómo tienen que ser las cosas. Y se han establecido unas condiciones en las que si todo el mundo quiere volver a donde estaba lo va a poder hacer. Al final la mayoría acabará trabajando donde quiere trabajar, y eso era lo importante y lo que hay que conseguir.

-Se ha sido muy rápido en comparación a los tiempos de la Administración. ¿Pero qué plazos se manejan para volver a dos hospitales independientes: junio, verano, un año o 15 meses?

-Otra de las cosas que estamos intentando ahora y yo lo tengo como algo prioritario desde que me incorporé a trabajar en Granada, es recuperar un poquito de confianza por parte de los profesionales, de la ciudadanía, y que la Administración va a cumplir. Y creo que se está demostrando. Se firmó el pacto el 7 febrero, a las 6 semanas se puso la foto final y en eso estamos. Esa orden hablaba también de la constitución de dos centros independientes con dos gerencias y también se ha cumplido; estamos poco a poco constituyendo los equipos directivos también de cada centro y ahora lo que tenemos por delante es que los plazos de asignación de los profesionales se cumplan también. Es el siguiente paso. Estamos ahora construyendo con todas las unidades lo que va a ser la futura cartera de servicios para determinar los puestos que vamos a ofertar a ese proceso de movilidad, y eso se va a acabar en plazo y antes del 30 de junio todo el mundo va a saber dónde va a estar trabajando. En lo que nos queda por delante para poder formalizar la ubicación de las unidades en su ubicación definitiva es las adaptaciones estructurales que haya que hacer, que fundamentalmente son en parte aquí en el Campus para adaptar el circuito materno-infantil, tanto en urgencias como en hospitalización, y luego también la adaptación necesaria del hospital neurotraumatológico para que se puedan trasladar allí las unidades. Es un hospital que está reformado entero porque se reformó para adaptarlo a materno-infantil pero hay que hacer unas adaptaciones. No tanto en reforma de albañilería pero si los plazos necesarios para licitar esa obra, equipamiento y logística y luego planificar bien el traslado. Yo creo que en este momento toca ser prudentes en ese sentido y las prisas pueden llevar a errores, y si para algo ha servido todo esto ha sido para aprender de los errores que se hayan podido cometer aquí y en otros sitios. Entonces los plazos se van a cumplir. Los dos hospitales separados los vamos a tener en el plazo que dice el BOJA y el Parlamento, otra cosa diferente es que quede pendiente alguna cosita de adaptación y que después tengamos que trasladarnos una vez realizada.

-Entonces para el verano.

-¿El traslado?

-Tener los dos hospitales funcionando de forma independiente.

-Antes del verano se van a empezar a realizar los primeros traslados de aquellos servicios que no requieran obras de adaptación. Justo después del verano, para respetar las vacaciones ya pedidas por los profesionales, se realizarán nuevos movimientos y lo que depende de obras, teniendo en cuenta los plazos de licitación, se iniciará una vez adjudicado en el otoño -antes es imposible por los plazos legales- para terminarlos en el primer trimestre del año próximo. En este momento todo el mundo tiene mucha prisa y quiere que ya digamos los plazos exactos que vamos a tener pero no se nos puede olvidar que hace unas semanas que se puso la foto sobre la mesa, que se sabe que la solución pasa por llevarse el paquete neurotraumatológico a su antigua ubicación, y en esas semanas los técnicos trabajan a marchas forzadas para determinar con detalle qué hay que hacer allí para empezar a hacerlo cuanto antes. Hablamos de ese plazo de 12 meses por pura lógica, no por capricho. Lo que sí tengo claro es que no voy a engañar a nadie y a decir una cosa que no se va a poder cumplir. Y queremos cumplir. Y si puede ser antes mejor. Todos tenemos las mismas ganas.

-Primero entonces hay que adaptar Trauma, llevarse los servicios, intervenir en PTS y trasladar lo que hay en el Clínico.

-Sobre todo lo que hay en el antiguo Clínico, e intentaremos solapar algunos movimientos en la medida de lo posible. No van a ser compartimentos estancos sino que si se pueden hacer cosas o trasladar incluso si no se ha ido todavía el paquete neurotraumatológico, lo vamos a hacer.

-Espacio hay. Se decía que el PTS es tres veces el Clínico.

-En cuanto a metros construidos sí. En cuanto a cómo se han utilizado esos metros, tenga en cuenta que se pensó de una manera, luego se cambió, se trajo la neurotrauma, vinieron servicios que en principio tampoco estaba previsto... No por tener mucho más espacio tenemos más disponiblidad del mismo sino que lo que tenemos es que organizarlo para que esté bien utilizado.

-¿Y todo esto cuánto cuesta?

-Vuelvo a insistir que hace unas semanas que conocemos la foto final y que los técnicos están trabajando a marchas forzadas para determinar tanto las necesidades de adaptación como el presupuesto.

-¿Esa nueva cartera de servicios del PTS era exactamente la que había antes?

-Exactamente. Partimos de ahí, como se firmó en el acuerdo. Pero que tampoco nadie piense que esto es el modelo estricto y rígido para los próximos 50 años. Es una base. Los hospitales son organismos vivos en mejora continua y habrá que ampliar posibilidades para Granada tanto en tecnología como en cartera de servicios, pero sobre todo en esa apertura. Para mí es muy importante abrir la puerta a Atención Primaria. En cuanto tengamos hecha la sectorización trabajaremos muy de la mano.

-¿Cómo están los profesionales del antiguo Clínico?

-Están desesperados porque en este momento necesitan mucha escucha, apoyo y dar respuesta a sus necesidades. Hay que tener en cuenta que están en una situación que se estableció en principio para verano y estamos en primavera. Esa situación hay que abordarla. Se les va a montar un laboratorio de respuesta hospitalaria en los próximos días, que es una de las necesidades que tenían; y se van a revisar también todos los circuitos de apoyo necesario entre Virgen de las Nieves, Campus y el antiguo Clínico. Y también se va a ver la posibilidad de hacer un traslado al Campus con independencia de lo que tarde el traslado del neurotrauma, ver si se puede y si no que estén allí con todas las garantías. Vamos a hacer todo lo posible pero tampoco una locura para que las condiciones sean incluso peores que allí. Comodines ya no hay. Y hay que decidirlo con ellos.

-Consultas también cambiarán.

-La mitad del paquete tendrá que ir a Virgen de las Nieves y eso nos liberará también espacio. Pero es fundamental coordinarse con Primaria.

-¿Qué ganará el hospital cuando pase todo esto?

-Vamos a ganar experiencia, vamos a aprender mucho de lo que ha pasado. Son muchos los testimonios de gente que ha aprendido mucho también. Hemos aprendido a mirarnos a la cara, a trabajar juntos, y eso no se va a peder. Y hay algo responsabilidad de los gerentes y es garantizar la equidad a todos los ciudadanos de Granada. Y ahí sí hay que estar muy serios para que el resultado en Virgen de las Nieves y Clínico, los tiempos de espera y las alternativas sean las mismas. Ese es el reto cuando hablamos de dos hospitales independientes.

-¿Ha hecho ya su equipo?

-Seguimos trabajando estrechamente los dos gerentes y seguirá siendo así después. Debemos ser ejemplo para todos. De momento en esta fase de transición hay una única dirección médica y de enfermería -Concepción Morales y Antonio Zurita, respectivamente- porque es importante tener una interlocución clara. En los próximos días el Campus tendrá su propia dirección económica, con Mónica Arenas al frente, hasta ahora subdirectora de Personal del Complejo. Ya se han nombrado subdirecciones asistenciales médica y de enfermería para que estén en cada centro. Lola Quintero y Rosa Rodríguez son subdirectoras médicas para Campus y Clínico y para el Neurotrauma. Carmen Garrido y Faustina Rico son, respectivamente, subdirectoras de enfermería para el Neurotrauma y el Campus. Después habrá que separar las unidades de gestión y revisar progresivamente las jefaturas.