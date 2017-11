Los viajes internacionales del equipo de gobierno, con 'luz y taquígrafo'

Los últimos viajes para promocionar la belleza de Granada en el extranjero han generado dudas entre los grupos municipales de la oposición. Tanto es así que ayer, durante la comisión Turismo, los partidos pidieron a la concejal del área, Raquel Ruz, que aclarase varias dudas referentes al precio de estas estancias o sobre la elección de las personas que viajan. El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, exigió conocer con más exactitud el trabajo realizado por ejemplo en Buenos Aires donde el alcalde ha permanecido durante nueve días. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, exigió al equipo de Gobierno que valore la repercusión de estos viajes y cómo beneficia en el aumento de turistas procedentes de estos destinos. "Nos gustaría tener una evaluación económica de estos viajes y analizar cómo afecta al destino", detalló Olivares quien criticó que se venda la figura de Lorca en Buenos Aires "cuando el legado todavía no ha llegado a Granada".

Por su parte, la portavoz del PP, Rocío Díaz, aseguró que no tiene en contra nada de estos viajes que son necesarios pues el área de Turismo "debe de mostrar Granada al resto del mundo". No obstante, exigió conocer con mayor antelación la agenda del Ayuntamiento en estas visitas, los costes así como analizar minuciosamente su repercusión. "Queremos que se analice qué pretendemos con cada viaje y que se consigue. También quien paga y cuanto cuesta" detalló Díaz que también recordó que existe una ordenanza de patrocinios para regular estas estancias. Asimismo, exigió un dossier de prensa local de Korea o Buenos Aires para conocer el impacto real de estas visitas. Por su parte, la concejal de Turismo, Raquel Ruz, declaró que los destinos no se eligen de forma aleatoria, son estudiados por los técnicos y aseguró que aclarará toda la información solicitada en breve.