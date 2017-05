De la vieja estación, al Puente Quebrada

Las obras del AVE a su paso por Loja no dejan de generar noticias, comentarios y, sobre todo, polémica. Al derribo de la Estación Vieja, que ha provocado todo tipo de reacciones y el pasado viernes llevó a unas doscientas personas a concentrarse y manifestarse en contra del Ministerio de Fomento y Adif por la demolición de dicho edificio, se ha sumado en los últimos días un nuevo foco de atención.

La Asociación 'AVE sí pero no así' ha dirigido ahora sus miradas hacia otra dirección, concretamente hacia Puente Quebrada, otro de los puntos críticos del trazado ferroviario. El colectivo ha alertado de que los movimientos de tierra y apuntalamientos del puente que se están llevando a cabo podrían afectar a los restos de un yacimiento iberorromano que hay junto al Tajo del Búho. Un hecho que la asociación ha denunciado ante el Seprona y del que informará a la Delegación de Cultura, a la de Medio Ambiente y también al Consistorio lojeño.

Según explicó el presidente de la asociación, Gonzalo Vázquez, estos restos, que serían de la Edad del Cobre, están incluidos en la Carta Arqueológica Municipal. En la descripción que se hacen de los mismos en este catálogo, el yacimiento se ubica "en un promontorio calizo, que controla el paso del río Genil al Noroeste de la ciudad en su contacto con las estribaciones del Hacho, donde se estrecha". Los restos cuentan con vasijas y otras piezas históricas importantes "que denunciamos que se están viendo seriamente afectadas por esta obra", aseguró Vázquez junto a otros integrantes de la asociación ante la zona de trabajo.

"Queremos que haya constancia de este atropello patrimonial y que después no se diga que el tema no se evitó por desconocimiento", afirmó el representante la asociación vecinal, que indicó que este yacimiento no está reflejado dentro del Estudio de Impacto Medioambiental del proyecto del AVE. Por todo ello, el presidente de 'AVE sí, pero no así' fue tajante al afirmar que estos hechos "son de extrema gravedad".

Mientras, la plataforma sigue reiterándo que está "en contra de la totalidad del proyecto del AVE a su paso por Loja" y sigue reclamando la Variante Sur. "La demolición de la Estación Vieja ha sido sólo una más de las consecuencias que están generando las obras del AVE. Nosotros estamos en contra de este proyecto en su totalidad, que está provocando numerosas afecciones que se vienen denunciando en el río Genazar, en el barrio de La Estación, junto al túnel de San Francisco o, lo último, la demolición de un edificio de 150 años", apuntó Vázquez. Para el presidente de la asociación la posible reconstrucción de la antigua estación de Loja sería "una tomadura de pelo".

Por su parte, el PSOE también está alertando de las posibles afecciones denunciadas por la plataforma en Puente Quebrada. Hasta el mismo presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, durante su presencia el viernes en la manifestación contra el derribo de la antigua estación, se refirió a este asunto. "Todo el proyecto que está llevando a cabo Fomento es un error y lo de la estación sólo ha sido un hecho más que se ha sumado a las cautelas que hay con respecto al medio ambiente y a lo que hemos conocido ahora, con una actuación irresponsables con restos arqueológicos por medio. Creo que los lojeños y los granadinos se merecen respeto, queremos que se hagan las obras bien y conforme a la Ley", señaló Entrena durante la manifestación del viernes.