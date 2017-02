"La volatilidad puede ser una amiga para el inversor"

-¿qué podemos esperar desde el punto de vista económico para este 2017?

-En comparación con el año pasado tenemos un entorno bastante distinto. Por un lado, los tipos de interés, que el año pasado estaban muy bajos, han empezado a subir. Y, por otro, tenemos estas políticas de reflación, de estímulo fiscal, que propone el nuevo presidente americano, Donald Trump. Todo eso genera un entorno en el que se ha creado una expectativa de mayor crecimiento. La zona Euro ha presentado cifras de crecimiento algo mejores que las previstas, y en ese sentido el entorno es positivo. Pero también es verdad que una subida de tipos en una economía muy endeudada, como es la economía global actual, genera ciertos peligros. Hay que ver hasta dónde llega esa subida. Además, el nuevo presidente americano genera inquietudes con ese proteccionismo y ese estilo de priorizar América sobre todo lo demás, que en el mundo global no parece muy acertado. Y en Europa tenemos varios procesos electorales. Hay elementos de incertidumbre que de alguna manera crean sombras en ese escenario aparentemente tan bueno que hemos descrito al principio.

-¿Se espera mucha volatilidad en los mercados?

-Pensamos que 2017 va a ser de nuevo un año de volatilidad. Hay una parte del mercado que cree que no, que va a ser muy positivo y que ya se han acabado los problemas, pero desde Renta 4 Banco pensamos que sí hay elementos de volatilidad en el entorno y que vamos a tener un año volátil, como el año pasado o incluso más.

-En este escenario de volatilidad, ¿puede haber buenas oportunidades para los inversores?

-En el fondo trabajamos con lo de siempre, que son los retornos de nuestras inversiones, la volatilidad -para coger los activos a los mejores precios y trabajar con esas fluctuaciones- y, desde luego, trabajamos también con los riesgos. Yo siempre digo que en un entorno de volatilidad se generan rentabilidades mayores que en entornos de euforia. En un momento de euforia es muy difícil gestionar y comprar activos a buen precio, y con la volatilidad se puede hacer. En ese sentido la volatilidad puede ser una amiga para el inversor.

-¿Es un entorno más adecuado para inversores más arriesgados que cautelosos?

-Cada uno tiene su perfil; cada ahorrador tiene que conocerse bien a sí mismo. Todos tenemos lo que llamamos un umbral de sueño: las situaciones con las que uno duerme bien o duerme mal. Hay personas que no soportan una caída de su patrimonio financiero por debajo de un 1% y hay otras que no lo soportan bien si es por debajo del 3%. Eso va asociado al perfil de riesgo, y ahí lo más importante es que haya un buen entendimiento entre el ahorrador que quiere invertir y la entidad financiera, que tiene que entender cuál es su perfil y los activos que puede tener en su cartera. Con eso ya se tiene el 90% ganado.

-¿Cómo recomienda Renta 4 Banco invertir en este 2017?

-Nosotros apostamos por una distribución de activos, pero siempre sostenemos que hay que tener un cierto nivel de caja de liquidez, quizá en este momento inicial del año algo más de lo normal. El mundo de las acciones, de las empresas con dividendo, debería representar en torno a un tercio de la cartera, y creemos que en bonos futuro también hay oportunidades de inversión que deberían suponer otro tercio de la cartera. En este momento los niveles de liquidez los situaríamos en ese tercio restante. Es un nivel elevado, pero como va a ser un año volátil y va a haber oportunidades, preferimos tener ahora mismo entre un 30 y un 50% en liquidez pura.

-¿Cuáles cree que son los factores que van a marcar la evolución del mercado?

-Hay una nueva administración americana y eso sin duda va a repercutir mucho en los mercados a corto, medio y largo plazo. Otro fenómeno que es muy importante y que ha sido vital todos estos años es la llamada normalización monetaria. Ha habido seis o siete años en los cuales hemos tenido tipos de interés anormalmente bajos y liquidez anormalmente alta. Todo indica que a partir de que la Reserva Federal americana ha iniciado este proceso de normalización, vamos a ir a niveles más normalizados de tipos de interés y de liquidez.

-¿Qué evolución van a tener los tipos de interés?

-Los tipos están subiendo ya. Poco, por ahora, pero subirán algo más.

-¿El entorno de tipos negativos o cero que ha habido este pasado año ha derivado la inversión a buscar otros refugios, como el sector inmobiliario?

-La inversión se ha ido mucho a renta variable, a acciones y al sector inmobiliario. La influencia de la subida de tipos para la inversión depende de factores como con qué intensidad se produzca y si va vinculada a la inflación o no.

-¿Cómo ha sido este pasado 2016 para Renta 4?

-Lo principal es saber cómo ha sido para nuestros clientes. Los fondos básicos que recomendamos a inversores de tipo conservador han estado en rentabilidades a fin de año de entre el 4 y el 6%. Creo que esa es una rentabilidad muy atractiva en productos de liquidez diaria con plena disponibilidad, que hemos ofrecido a nuestros clientes casi como un sustitutivo de un depósito bancario. El año ha terminado muy bien para nuestros clientes, que es lo más importante. Para Renta 4 Banco el año también terminado muy bien: hemos tenido un beneficio de 12 millones de euros, que es un poquito menos que el año anterior por razones de la caída de los tipos de interés. Pero hemos crecido mucho en patrimonio de clientes, casi mil millones de euros. Tenemos 15.000 millones de euros en patrimonio de clientes administrados, que es una cifra muy relevante. Seguimos creciendo. Para nosotros es muy importante crecer, pero también es muy importante que los clientes vean rentabilidades positivas y tengan una experiencia de inversión muy satisfactoria.

-¿Los nuevos movimientos que se van a registrar en el sistema financiero afectarán de algún modo a Renta 4 Banco?

-Somos un banco, pero un banco de gestión patrimonial; no somos un banco comercial en el sentido universal. Tenemos un negocio diferente, y estamos un poco fuera del movimiento de concentración bancaria que parece que puede venir de nuevo.

-¿La salida de la crisis es ya una realidad?

-No, no lo es. Salimos hace ya tiempo de la fase aguda de la crisis y hemos puesto las bases para salir del todo. Pero todavía queda un cierto legado negativo que permanece. Seguimos hablando de posible concentración bancaria nacional, de que el Banco Central Europeo continúa con su programa de compra de bonos... Por tanto, no se ha salido de la crisis. Llegará cuando tenga que llegar. Lo que hay que hacer es seguir corrigiendo lo que estaba mal; lo normal sería que en unos años salgamos de forma definitiva.