"En la votación del Consorcio hicimos lo que se nos pidió, aún en contra de nuestra opinión"

A regañadientes, en contra de su voluntad o en desacuerdo con la medida, pero el equipo de gobierno defendió ayer que en la reunión del Consorcio de Transportes Metropolitano del pasado jueves dio fiel cumplimiento al mandato de los grupos de la oposición y pidieron la retirada del punto que daba luz verde a unas tarifas del Metro que no contemplan los transbordos gratuitos por ningún lado. Dicha reunión llevaba dos puntos del día que ya habían despertado las suspicacias de los grupos políticos (excepto el PSOE) un día antes en la comisión de movilidad: el punto número 4 (relativo a las tarifas) y el punto 6, relativo a un protocolo, un modelo de compensación entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía que ningún grupo de la oposición dice conocer.

De ahí que, para dar cumplimiento a una moción conjunta de febrero, en la que todos los grupos se comprometían a "no cerrar ningún acuerdo hasta que se garantice un sistema de transporte intermodal con transbordos gratuitos", los grupos encomendaran a los representantes municipales (Raquel Ruz por el PSOE y María Francés por el PP) que pidieran la retirada del punto y, de no admitirlo la presidencia, votar en negativo. La representación municipal apenas tiene un peso del 25% en el Consorcio, pero la negativa era un gesto simbólico con el que la Corporación quería expresar su descontento.

En su exposición de los hechos, la concejal del PP, reprochó a Ruz (vicepresidenta del Consorcio) que no pidiera por su boca la retirada del punto 4 y 6 cuando el presidente intentó que se votaran juntos el 3, el 4 y el 5. Y defiende que fue ella quien dio a conocer el acuerdo municipal a los presentes del Consorcio. Tras la negativa del presidente a retirar el punto, la representación municipal optó por dar el 'no' al expediente. Un 'no' unánime que daba cumplimiento a lo que un día antes se había acordado, aunque la decisión fuera tachada de irresponsable por parte de los socialistas.

Ayer, el portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, acusó a la oposición de "enturbiar la acción de gobierno" y afirmó sin fisuras que en las actas se puede comprobar cómo el PSOE pidió la retirada de los puntos dando cumplimiento al mandato municipal. "Hicimos literalmente, y en contra de nuestra opinión, lo que se dijo", "¿Dónde está el incumplimiento del equipo de gobierno?", se pregunta Oliver.