La voz de Granada se oye desafinada

Hace exactamente 50 años, en 1967, murió en Madrid el que fuera presidente de la Asociación de la Prensa y propietario fundador del semanario La Voz de Granada en 1921. Anteriormente había sido colaborador de El Defensor de Granada. Su herencia profesional la mantuvo su hijo, el periodista Corral Maurell. Una perdida callecilla de la zona Norte que desemboca en la del cronista Henríquez de Jorquera lo recuerda tímidamente en Granada.

La elocuente cabecera La Voz de Granada no era nueva. Ya en 1892 hubo otro periódico así llamado que servía de órgano oficial al partido católico tradicionalista y extendía su radio hasta Málaga, Córdoba y Jaén. Esta influencia sobre las ciudades vecinas también la perdimos. Posteriormente, en 1921, apareció esta otra publicación de Corral Almagro que con su mejor voluntad prometía salir todas las tardes, aunque luego acabó saliendo "cuando requieran las circunstancias", según decía en su saludo inicial a los lectores.

Como una premonición, la voz de la ciudad parece reservada hoy a "cuando requieran las circunstancias" sin saber quién la tiene ni a quién corresponde. La voz de Granada se oye a "arreones", de vez en cuando y además desafinada; va y viene como las mareas, según conviene a unos u otros; unas veces se viste de blanco, otras de togas negras; a veces va de verde y hasta de color arco iris; pero nunca es una voz unida porque los intereses o son gremiales, o son profesionales o son (en muchos casos) personales. ¿Quién ostenta el patrimonio de la voz de Granada? Correspondería en buena lógica a los políticos elegidos (me refiero a los políticos honrados) que para eso están y cobran todos los meses, pero esto que acabo de escribir hace que el lector se muera de risa y no tiene gracia.

La voz de Granada ya no está en la prensa, porque esta no es omnipotente, hace lo que puede y también se mueve según sus legítimos intereses. La esporádica voz de los granadinos acaba siendo un puñado de gritos lastimeros que dura media hora y se oye en la Gran Vía; terminado el coro de desafinadas voces de buena voluntad, la voz de Granada pasa a la taberna, a la tertulia callejera, al muro de las lamentaciones y ahí acaba el cante. La voz de Granada o no pasa de Despeñaperros ni llega a Madrid o se pierde por las aguas del Genil y llega al Guadalquivir hecha un mar de lágrimas y ahí termina la historia porque allí se ríen de nosotros bailando por sevillanas. La patulea de políticos ineficaces ha mantenido a Granada 'sotto voce' durante décadas; ahora cuando vemos cómo se nos desmorona el patrimonio surgen voces que reúnen a unos miles de coralistas para aparecer como triunfadores en la portada de la prensa local. Lo que hay que evitar es que cada coro de voces clamantes tenga luego su voz cantante, su protagonista fotogénico que muy probablemente acabará de solista en cualquier despacho oficial cuando le ofrezcan moqueta roja y buena paga. Si realmente se lucha por Granada hay que ir juntos y además revueltos, unidos, tal como aparecen los granos en la granada, para evitar que algunos arrimen ascuas a sardinas propias, dejando luego crudas las ajenas. ¡Ojo! Los problemas de Granada son muchos; habrá que ir juntos, sí…pero juntos a todo.

Por su historia, su patrimonio artístico y cultural, la Universidad, el Parque Tecnológico, la Sierra, la Alhambra, la Chancillería, la Costa, la Vega, la Alpujarra… Granada no debiera perder su voz porque a poco que se conozca su historia, Granada ha sido capital de un reino y su huella heráldica queda entre los reinos del escudo de España. En una Granada con buena voz, respetada, unida y bien gestionada no debiera haber ni un solo pobre, ni un solo emigrante. Pero como no queda otra, habrá que fiarse más de la voz unida de la Granada callejera que de los gorgoritos y los "gallos" desafinados de los pollos con corbata.