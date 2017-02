La zona Norte, el barrio más dañado por los cierres

El Colegio Santa Cristina, en la barriada de Casería de Montijo, ha visto en los últimos años mermar de forma notable el concierto de unidades. En los últimos dos cursos se han suprimido cuatro y los planes de Delegación provincial, según la presidenta de la cooperativa que gestiona el centro educativo, María José Martos, es cerrar otras dos, una de tercero de la ESO y otra de cuarto de Primaria. "Al final, los alumnos son números", se lamenta Martos.

El Colegio Santa Cristina se ubica en la zona Norte de la capital, una barriada marcada por los problemas de paro, la alta tasa de inmigrantes y otros problemas sociales que, de una u otra manera, se hacen sentir también en los centros educativos. El Santa Cristina no llega al tope de número de niños por aula que marca la legislación. Ni puede. "Aquí no se puede trabajar con 25 niños en una clase", explica Martos, que incide en las "necesidades" específicas de las familias, de los escolares y del propio barrio. Pese a las características singulares del barrio, éste será uno de los que asumirá el cierre de unidades de concertadas para el próximo curso, si se mantienen los planes de la Delegación territorial. Además de en el Santa Cristina, también en el Amor de Dios se prevé el cierre de una clase de ESO, y en el Cristo de la Yedra, en Cartuja -y con 121 alumnos con necesidades educativas especiales de 1.013 niños matriculados- los planes pasan por suprimir una unidad de Infantil.

Amor de Dios, Cristo de la Yedra y Santa Cristina ven peligrar unidades

"Tenemos alumnado", resume Martos. Su centro recurrió el pasado año a la vía judicial para denunciar por lo contencioso administrativo que "no dejaron" desde la Delegación solicitar plaza en el centro "en mitad" del proceso. "Cuando se llegó a las 26 solicitudes" se cerró el cupo, pese a que, en un principio, contaban con 50 plazas escolares concertadas para niños de 3 años.

"El primer año -que vieron reducido el número de unidades concertadas- nos callamos, pero vemos que esto va a más", abunda Martos, que denuncia que "hemos visto que no es como nos decían" y que la demanda del centro no se respeta a la hora de planificar las unidades. "Este año van a cerrar una clase de tercero de ESO, que está en la ratio de la zona", 17 alumnos en un aula y 18 en la otra. Así, la presidenta de la cooperativa que gestiona el centro asume que "no se actúa de buena fe" hacia la concertada, y que "se cuentan las cosas" con un sesgo que mete en el mismo saco a los centros de zonas normalizadas y a los de barriadas deprimidas, como es el caso de Casería de Montijo. El problema, según Martos, es que justo al lado del Santa Cristina hay un centro público que "está vacío" y "creen que cerrando unidades aquí se van a ir allí. Y no es así".