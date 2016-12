La zona Norte, en estado de "emergencia" tras seis días sin luz

Mientras el centro de la ciudad brilla por Navidad, hay una zona en la que sus vecinos ven pasar estas fiestas arropados con mantas y acompañados de un par de velas con las que alumbrarse por la noche. El distrito Norte sufre desde el pasado miércoles intermitentes cortes de luz en las viviendas de las barriadas de Rey Badis, La Paz y Cartuja. Las incidencias comenzaron la noche del 21 con un apagón en Rey Badis que se extendió a La Paz y Cartuja.

Pese a la intervención de los operarios de Endesa, acompañados de la Policía Nacional para restablecer el suministro en las viviendas, el problema perduró durante los días de Nochebuena y Navidad. Así lo confirmó ayer a este periódico Manuela, una vecina del Parque 28 de febrero que aseguró que muchas viviendas de la zona amanecieron sin luz y que ante las insistentes quejas y llamadas de los vecinos, el suministro volvió durante la Nochebuena pero sólo en algunas casas.

Los edificios de la zona del Parque 28 de febrero alcanzan las nueve plantas por lo que el ascensor se hace un aparato fundamental. "Muchos residentes de esta zona son personas mayores que no pueden salir de sus casas si no es a través del ascensor", recordó Manuela.

En el día de ayer, la suerte se adueñó del bloque de Manuela pero no completamente, pues durante la tarde la luz volvió pero los ascensores seguían sin funcionar. La vecina explicó tajante los posibles motivos de dicha situación: "las acometidas y los transformadores de esta zona tienen alrededor de 40 años, no tienen suficiente potencia y los problemas vienen día sí, día no".

Para Manuela no es la primera Navidad sin luz, como tampoco la de muchos vecinos de la zona. Las familias de la calle Julio Moreno Dávila hasta llegar a Molino Nuevo, los edificios de Osuna o la Mediterránea, tampoco disfrutaron del día 25 'como debieran'.

Varias personas contactaron con el Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, para advertirle de que los cortes de luz continuaban -con familias que llevaban más de 70 horas sin calentar, ni alumbrar sus casas- y con el añadido de un transformador ardiendo que dejó además sin luz a los vecinos de la calle Tarragona.

"La zona Norte se encuentra en un estado de emergencia absoluto y es necesario un gabinete de crisis para actuar frente a este asunto", añadió Martín. Según el Defensor, Granada está viviendo de espaldas a este distrito, lo que provoca un ultraje total a los derechos de estas personas, además de originar serios problemas de convivencia entre ellos.

"Que existan personas en el siglo XXI que vivan todavía sin luz, es algo lamentable", por lo que Martín aprovechó para instar a la Consejería de Industria a que se siente con la empresa encargada del suministro para buscar una solución inmediata.

Mientras muchas familias continúan sin luz, las causas del problema se desvían hacia los cultivos de interior o los enganches ilegales para esta práctica. En 2016, la oficina del Defensor del Ciudadano ha atendido casi 500 incidencias por cortes de luz y hasta ahora consideran que "sólo se ha parcheado una zona de la ciudad, con heridas de muerte"