Acuerdo a falta del ok de Jiang

El culebrón veraniego, pese a estar en primavera, que está suponiendo la contratación de un nuevo entrenador para el Granada CF aún no ha terminado. Tras varios vaivenes y cambios de líder en la carrera que llevan semanas protagonizando Luis García Plaza, Fernando Hierro y José Luis Oltra, la situación está actualmente, al menos al cierre de esta edición, tal y como se encontraba hace varios días: con el acuerdo entre Manolo Salvador, director deportivo del Granada, y Oltra prácticamente cerrado, pero a falta de que el presidente del club, John Jiang, rubrique la operación.

La jornada de ayer no sirvió para mucho. El entendimiento entre Salvador y los agentes de Oltra existe desde hace días, sólo pendiente de pequeños flecos que en circunstancias normales no pondrían en peligro la operación, según fuentes cercanas a esas negociaciones, aunque el problema vuelve a estar en la falta de determinación del chino.

Hace un par de semanas Jiang paró la operación; ahora no lo he hecho pero tampoco ha dado el ok definitivo, y lo que ocurre es que Oltra tiene cada vez más novias y esa demora podría hacerle tomar otro camino diferente al que le debería llevar al club rojiblanco.

El Osasuna y el Sporting de Gijón han preguntado por él, aunque el que más se ha interesado ha sido el Oviedo, toda vez que ya es segura la no continuidad de Fernando Hierro. Los asturianos quieren al valenciano y están dispuestos a levantárselo al Granada si aquí no hay celeridad a la hora de finiquitar la operación.

Si al final ficha por el Granada será, con casi total seguridad, por una temporada con opción a otra en caso de ascenso, aunque eso no ha sido nunca un problema en las conversaciones entre las partes.

La situación en algunas esferas de este Granada es tan caótica que lo que hoy es blanco mañana puede ser negro, la falta de liderazgo del presidente y el número de opiniones que al cabo del día llegan a su oído es tal que cualquier cosa puede ocurrir.

Lo que está ocurriendo con Oltra pasa también con varios de los jugadores ya apalabrados, que la falta de rúbrica presidencial mantiene en suspense operaciones ya concretadas por Salvador. Mañana más.