Adams casi descarta a Carcela y Wakaso para Segunda División

El entrenador del Granada, el inglés Tony Adams, dijo que prefiere que el Real Madrid "no haga rotaciones" y juegue "con sus mejores futbolistas" en el partido que les enfrentará esta noche.

En rueda de prensa, Adams calificó al Real Madrid como "un gran equipo", aunque aseguró que los suyos van a intentar "dar lo mejor" porque "en el fútbol siempre hay opciones". "Espero que no pase como contra el Celta, que vinieron los menos habituales y al final fue peor porque esos jugadores corrieron mucho y lo hicieron muy bien.

"Queremos jugar contra sus mejores futbolistas, quiero que nos respeten como rivales y que vengan con los mejores", agregó Adams, que afirmó que en su equipo, ya descendido, son "profesionales" y que "nadie tiene que dudar" de ellos. Según el inglés, el Granada va a "intentar ganar", a tratar de dar su "mejor versión" y "pelear el partido".

Adams reconoció que en la plantilla rojiblanca hay "una sensación de alivio tras el descenso" y que ante la Real Sociedad en la pasada jornada se vio "la mejor actuación del equipo" desde que él está al frente. "Jugamos muy bien y merecen otra oportunidad los que estuvieron en San Sebastián. Quiero que sigan jugando los que van a estar aquí la próxima temporada", dijo al ser preguntado por la ausencia en la citación de Wakaso y de Carcela-González, cuya continuidad en el equipo no está clara. Explicó que desconoce "aún lo que va a pasar con ellos", pues "Wakaso es un jugador muy caro y tiene un nivel alto para jugar en Segunda", por lo que no está "seguro" de si el club va a "hacer efectiva o no la opción de compra" que tiene sobre él, mientras que el de Carcela-González, con contrato en vigor, "es un caso parecido".

Adams reconoció que ha pasado "parte de la semana negociando sus casos" y que "los dos son grandes jugadores", pero que "es muy importante para el nuevo entrenador y el nuevo director deportivo fichar a futbolistas españoles y tener a jugadores que tengan la cabeza aquí al cien por cien".

"Lo más importante es tener jugadores españoles y, si es posible, de Granada en el primer equipo. Manolo Salvador (director deportivo) está trabajando muy duro formando la plantilla de la próxima temporada", expuso el entrenador, quien aclaró que entre los futbolistas con contrato y los que volverán de cesiones ya cuenta con "doce o trece" para la temporada venidera como Foulquier, Hongla, Aly Mallé o Ingason.