Adams: "La primera mitad no fue aceptable"

El entrenador del Granada CF, el inglés Tony Adams, se mostró en la rueda de prensa posterior al partido de ayer contra el Real Madrid más crítico que en otras ocasiones con los suyos, aunque reconoció la tremenda superioridad de los futbolistas del Real Madrid, y volvió a hablar casi más de la próxima temporada que de la actual, en la que el equipo ya ha descendido de forma matemática a Segunda División.

Adams apuntó que "el Real Madrid es un gran equipo, tiene un nivel excelente y sus jugadores son de otro nivel, jugando con los suplentes nos pusieron contra las cuerdas" y calificó como "absolutamente decisivo en el encuentro haber encajado un gol tan pronto".

"No me gustó lo que vi en la primera parte, ese primera parte no fue aceptable, aunque en la segunda mitad mejoramos y mantuvimos el resultado. Quedan dos partidos, tenemos que ser profesionales y seguir", añadió el inglés.

Adams afirmó que "la presión en estos partidos es enorme para jugadores tan jóvenes", que "cometen errores por falta de experiencia", aunque destacó que "de todos los partidos se aprenden cosas y se sacan aspectos positivos".

"Hay que trabajar mucho con estos jugadores, porque tienen poca experiencia y eso en este tipo de partidos se nota mucho"

En este sentido, se quedó con "el trabajo en la segunda parte de Angban y de Hongla", diciendo que este último estuvo "excepcional" en el segundo tiempo, con el partido de Foulquier y con el estreno del granadino Entrena, anunciando que es muy probable que juegue también en los dos últimos partidos de Liga.

El técnico también se refirió al tempranero cambio de Agbo Uche por Aly Malle, que realizó apenas superado el cuarto de hora: "Pensé que Uche iba a aportar más en el aspecto defensivo y que Pereira iba a ser en banda un jugador más inteligente. A veces no es fácil tomar ese tipo de decisiones".

"Hay que pensar en el equipo que tenemos que construir para la próxima temporada, se cometieron errores esta campaña, el propietario lo sabe más que nadie, y esperamos no volver a cometer esos fallos", indicó en clave de futuro.

"Queremos traer a gente con más experiencia. Varias personas han perdido su trabajo esta temporada porque no pudieron hacer bien su trabajo. Hubo errores que no queremos volver a cometer", añadió.

Sobre su figura en el Granada actual, pasando de máximo responsable del área deportiva a entrenador, explicó que "mi labor como entrenador es provisional, no es para lo que yo estaba aquí. Mi trabajo es construir el equipo para el próximo año. Hay que fichar jugadores mucho mejor que el año pasado. No vine para ser entrenador pero era la única persona que podía ocuparme de esta transición".