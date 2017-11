Adrián Ramos, de nuevo, 'tocado'

Adrián Ramos vuelve a estar en la lista de lesionados del Granada CF. Aunque su dolencia no es tan grave como la que le ha tenido alejado de los terrenos de juego durante un mes y medio hasta el pasado fin de semana, el jugador es duda para el encuentro de este domingo contra el Sevilla Atlético. El colombiano se retiró antes del entrenamiento por unas molestias y el club no ha estimado su tiempo de baja. A José Luis Oltra se le acumula la tarea para configurar el frente de ataque de pasado mañana.

Adrián Ramos realizó gran parte de la sesión preparatoria sin problemas, pero en la parte final notó unas molestias que, según el parte médico ofrecido por el club, están situadas en el músculo tensor de la fascia lata de la pierna izquierda. Los servicios médicos de la entidad no cifraron su tiempo de baja, que queda a expensas de la evolución clínica de las molestias, por lo que José Luis Oltra tendrá que preparar el choque del domingo frente al Sevilla Atlético sin saber si podrá usar a Ramos, tanto de inicio como de revulsivo.

Si Ramos no llegara al partido, Puertas y Licá tendrían más papeletas para ser titulares

El cafetero tenía opciones de entrar en el once titular tras más de un mes y medio en el dique seco. La baja de Darwin Machís, que ayer se incorporó a la concentración de la selección venezolana en Holanda, unida también a la ausencia del peruano Sergio Peña por el mismo motivo, invitaba a pensar que el entrenador le iba a dar la oportunidad de jugar a Adrián Ramos en lugar de Joselu, dejando al onubense o en el banquillo o relegado a la banda. Si el colombiano no llegase al duelo ante los sevillistas, el preparador rojiblanco tendría más restringidas sus posibilidades para el frente ofensivo. Ya no le quedaría más remedio que volver a contar en punta de lanza con el Pichichi de la pasada temporada en Segunda, Joselu, y tirar de sus opciones para los extremos: Antonio Puertas o Licá. Al valenciano le quedan dos entrenamientos para deshojar la margarita.

La sesión de trabajo de ayer tuvo la buena noticia de la recuperación del inglés Charlie Dean, que desde la semana pasada arrastraba problemas en un ligamento de la rodilla. El defensa central recibió el alta médica y entrenó con total normalidad junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, parece complicada su presencia incluso en la convocatoria, ya que Chico Flores también regresó al trabajo de grupo tras ausentarse el miércoles debido a una sobrecarga muscular. El gaditano se perfila como titular junto a Saunier salvo sorpresa o inconveniente de última hora.

De esta forma, y a la espera de lo cómo evolucione la lesión de Adrián Ramos, el único ocupante de la enfermería del Granada CF es el malagueño Raúl Baena, que sigue recuperándose de su rotura muscular y al que ayer se vio haciendo trabajo de readaptación sobre el césped de la Ciudad Deportiva del club rojiblanco en Almanjáyar.