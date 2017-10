Aerolíneas venezolanas (4-1)

El Granada ya gana como los equipos grandes. Como el Barcelona en Bilbao este pasado fin de semana. Sin grandes alardes, con un portero en estado de gracia... Y con una figura que transgrede la categoría. No se trata de comparar a Messi con Machís, válgame el Señor, pero sí comparten, al menos ahora, una máxima. Los dos están por encima de la categoría en la que están. Se dice que el astro argentino no es de este planeta porque está muy por encima de lo que es la élite de este juego. Darwin es lo mismo, pero adaptado a la Segunda División. El efecto que tiene el venezolano en la categoría es proporcional al del '10' argentino en el top mundial. Se bastó el tucupitense para regalarle al Granada un partido que no fue tranquilo porque los de Oltra no jugaron muy allá, ni mucho menos para cuatro goles. Pero los rojiblancos tienen al jugador más desequilibrante, veloz, voraz y dotado de calidad de toda la Liga 1|2|3, y aunque tendrá días mejores o peores, ayer se bastó él solito para rendir a un Lorca peleón pero escaso de recursos como los que tiene el Granada de Jiang.

Voracidad de Machís cuando sin cumplirse los diez minutos de juego entregó a Oltra una nueva ventaja tempranera, algo a lo que se está malacostumbrando el equipo. Le pegó tal y como le vino un despeje de la defensa en una acción a balón parado. Empalmó con clase y contundencia el primero de los tres que anotó. A la red le dolió alojar ese balón por la rabia con la que le pegó. Velocidad porque con ella convirtió un córner en contra en un penalti a favor en apenas diez segundos. Que existiera pena máxima baila en el filo de un alambre, entre la maniobra de Adán Gurdiel de venderse echándose al suelo y la dosis de teatro del venezolano para forzar el contacto. Luego lo transformó con temple y calidad. Era el 2-0 en el momento en el que más apretó el Lorca en la primera. Desequilibrio y generosidad para habilitar el gol de Joselu, el tercero que volvía a abrir brecha en el marcador, nuevamente con los visitantes volcados buscando el empate. Y gula para completar su hat-trick, en el que combinó su punta de velocidad y su clase para quebrar a Fran Cruz y batir de suave toque a Dorronsoro. No todos los equipos tienen a Darwin Machís, y el Granada hizo la inversión a tiempo. Seguro que Gino Pozzo se guardó alguna cláusula para dejarlo aquí.

El partido de Machís hizo que todo el mundo se fuera contento a casa. Este Granada engancha porque gana y tampoco le cuesta hacer goles. Es la primera receta para el éxito de que un lunes haya once mil personas en Los Cármenes viendo un partido de Segunda. Un éxito también porque el juego del equipo no es brillante, como ayer.

Tendrá que resolver Oltra la ecuación de afrontar un partido sin tener ventaja desde tan pronto, porque así su equipo juega cómodo a aguantar, a ordenarse, a no encajar, y luego a aprovechar al Ferrari que tiene por la banda izquierda. El Lorca porfió y pugnó por meterse en el partido, incluso revelando algunos problemas de Alberto Martín para sujetar la medular en la primera parte. El trivote lorquino solía generar situaciones de superioridad en la recuperación, aunque luego esas opciones no acababan en peligro real sobre Javi Varas. Si el Granada quería tener controlado el partido, ciertamente no lo pareció en ningún momento. Incluso se fue con ventaja 2-0 al descanso. Casi sin despeinarse.

La segunda parte sí amaneció con los rojiblancos más hechos, más equipo, dejando el balón a los de Curro Torres pero sabiendo lo que hacían, no como en el primer acto. Crecieron todos, sobre todo un mediocampo algo más rodado con Montoro haciendo de cicerone a Alberto. La defensa ya estaba bien salvo algún exceso de confianza de Saunier y Chico. Los visitantes tocaron y tocaron hasta casi la extenuación ante un Granada que tenía muy claro que todo serían "balones a Machís". Dos veces rozó el tercero el equipo local hasta que el guión estuvo cerca de cambiar cuando Tropi marcó el 2-1, de una factura similar a la de Darwin en el primero. Ambos fueron empalmes desde fuera del área, aunque este desde bastante más lejos.

Se metió en el partido el Lorca y el Granada tuvo que luchar contra un cierto estado de relajación que habían otorgado los dos primeros goles. Tan mal lo pasaban los de Oltra que tuvo que salir de nuevo una mano de Javi Varas después de tres córners seguidos. Y como sucedió en la primera parte, apareció Machís como parte de la jugada de la sentencia, justo para el paradón del sevillano. El cambio de orientación de Espinosa, el control del venezolano y la finalización de calidad de Joselu. Los Cármenes volvió a respirar cuando veía que se podía borrar aquella ventaja de dos goles. Los acontecimientos se precipitaron con el cuarto gol, que fue el nocaut definitivo y la posterior roja a Sito por evitar el 5-1 de Manaj, que volvió a dejar su marca .

Machís trasciende la categoría, y con ella puede hacerlo el Granada, ya segundo antes del primer gran examen del trimestre, Pamplona, El Sadar y Osasuna.