Alberto: "He visto al equipo espeso"

Alberto Martín declaró en la zona mixta que "en la segunda parte hemos salido dando un paso adelante, tener más dominio de balón, y conseguir más cosas en ataque", y que el punto conseguido se verá mejor en el futuro.

"Intentamos meterles el miedo en el cuerpo, porque en la primera parte quitando el tiro de Kunde, nos ha faltado profundidad", declaró el extremeño, que añadió que "tras el empate" dieron "otro paso hacia adelante", que "Osasuna estaba más atemorizado atrás", pero admitió que fue con más "corazón que fútbol".

"Que sepan todos que este equipo sale a darlo todo. Está claro que nos queda un mundo por mejorar, yo el primero, pero no voy a reprochar nada porque lo ha dado todo", exhortó Alberto Martín, que admitió que el empate no se ve ahora muy allá: "Sí, y más en el momento final de la temporada en el que buscas sumar de tres en tres porque ves que los de arriba se pueden escapar y se hace una brecha. Es la sensación agridulce que se queda. Es un punto, que puede venir muy bien al final, pero en este momento lo ves como insuficiente".

El mediocentro no se fía del Sevilla Atlético, próximo rival, ya que "parece fácil pero ya lo sufrimos aquí". "Allí nos vamos a encontrar a un equipo con muy buenos fundamentos futbolísticos, por lo que tenemos que partir de la seriedad y machacarlos e ir a por ellos".

"He visto al equipo espeso. Hablamos de darle rapidez a la circulación de balón porque son un equipo muy ordenado. Si no, nos iba a resultar difícil hacerles daño. En la segunda parte el equipo intenta darle ese plus y no ha podido ser", afirmó Martín, que quitó gravedad al fallo de Varas porque "lo importantes es mantener la piña del grupo". "Estamos metidos en la pelea. Está en nuestras manos. Tenemos que seguir trabajando. Animar a la afición. Sé que es difícil porque tienen ilusión, al igual que la tenemos los jugadores y todo el club. Tenemos que sumar todos porque si no va a ser muy difícil".