Alcaraz vuelve a utilizar diferentes sistemas de juego

Dejó claro Lucas Alcaraz el sábado en la rueda de prensa previa al encuentro que iba a salir el Granada a por la victoria desde el pitido inicial, apostando para ello por el mismo dibujo de los encuentros precedentes, un 1-4-1-4-1, que sí que contó con algunas variaciones en el once. Foulquier pudo regresar, por fin, tras pasar más de un mes desde que el técnico pudiera contar con su concurso contra el Sevilla, que había sido la única ocasión hasta el choque ante los rojillos en que lo había tenido a su disposición. Además, al no estar al cien por cien Gabriel Silva fue Tabanou el que actuó como lateral zurdo. La posición en el flanco del ataque que deja libre el marroquí Carcela-González, que en el Santiago Bernabéu había sido ocupada con poca fortuna por el propio Tabanou, fue esta vez para un extremo puro como Atzili. El resto, los habituales, con el luso Rubén Vezo de nuevo acompañando en el centro de la zaga a Lombán en lugar del lesionado Saunier.

mala salida

Los primeros minutos del choque demostraron que no le hicieron mucho caso los jugadores a Alcaraz, ni en lo de salir a por el partido, ni en lo de tener los ojos metidos en sangre desde por la mañana. El pitido inicial mostró al Granada contemplativo, pusilánime, como de estar jugando un choque amistoso o de pretemporada que tanto irrita a la afición, que dejó claras muestras de su descontento durante diferentes fases del encuentro. El hecho de que fuera Osasuna el que mandara al inicio, el que se adelantara pronto en el marcador, y que al final del primer tiempo los nazaríes no hubieran acumulado ninguna ocasión de gol no ayudó demasiado.

boga y poco más

En ese primer tiempo tuvo problemas el Granada tanto sin balón como con él. En defensa porque no fue capaz de impedir que el Osasuna le discutiera la posesión y acumulara un buen número de ocasiones de gol, en una de las que llegó el tanto de Oriol Riera tras revolverse bien en el área. Tanto la jugada del atacante como la acción previa de Roberto Torres llegaron por la zona de actuación de Vezo y de Tabanou, que rozaron la calamidad en defensa en el primer acto. En ataque porque en casi todas las acciones individuales los jugadores erraron, pareciendo el envite por momentos uno de solteros contra casados. Pese a los intentos de Sergi Samper por crear, a los de Boga por tener verticalidad desde la izquierda o a los de Tabanou por percutir por ese mismo flanco zurdo, el Granada estuvo muy mal en ataque en ese primer acto.

segundo tiempo

Mejoró algo el panorama tras la reanudación, que llegó sin cambios ni de jugadores ni de dibujo por parte de Alcaraz. La única variación fue que el técnico colocó a Boga en la izquierda y a Atzili en la derecha. Tampoco varió el sistema con la primera sustitución, Alberto Bueno por el israelí, que no aportó al encuentro nada distinto a lo que pueda ofrecer cualquier jugador de la edad que usted elija que esté en las categorías inferiores de la entidad.

más cambios

Con el segundo cambio, Ezequiel Ponce por Vezo, Uche se colocó de central y pasó el equipo a jugar con 1-4-4-2, dibujo que se mantuvo hasta que el nigeriano dejó a los suyos con diez. Entonces Alcaraz recompuso la zaga con Gastón Silva y dejó un 1-4-2-3-1 en el campo. Al final, éste se quedó en un inhabitual 1-4-1-3, después de que Ezequiel Ponce también viera la tarjeta roja unos segundos antes del término.