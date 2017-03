Alcaraz: "Ojalá nos hubiéramos echado atrás para evitar el 1-1"

Lucas Alcaraz comentó que hubo "dos partidos" ayer en El Molinón: "uno hasta que nos empataron, y otro después del empate". Lamentó no haberse "echado para atrás" para evitar el gol del 1-1 y estima que el equipo debe "ganar seis partidos" para ver si se puede salvar.

"Para mí hay dos partidos: desde que empezamos y nos empatan, y después de que nos empataran", analizó Alcaraz, quien piensa que el Granada hizo "un partido bastante digno" hasta el minuto 60. "Estábamos teniendo muchas ocasiones", y aunque "ellos también, estábamos cómodos en el partido".

Se quejó de que su equipo no tuvo "la respuesta adecuada a la exigencia, trascendencia e importancia del partido": "Encajar tres goles en siete minutos, la verdad es que no...". "El Sporting ha merecido ganar después del empate. No hemos sido acreedores de ganar este encuentro", añadió el técnico, quien no escondió que "la situación se torna mucho más complicada".

El entrenador granadino sigue pensando en la salvación, para la que "necesitamos no menos de seis triunfos y hay partidos para conseguirlos. No es el día para tener este tipo de palabras por cómo se ha desarrollado el partido, pero lo que tengamos que decir, nos lo tenemos que decir de puertas para adentro, seguir manteniendo la calma, seguir intentando mejorar los partidos fuera de casa, y ganar. Ahora mismo no hay otra. Nos tenemos que dejar hasta la última gota de sangre en ganar esos seis partidos. No es fácil. La permanencia creo que está en 37 puntos", pero "no nos podemos permitir un año entero sin ganar fuera de casa", sentenció.

Alcaraz no quiso "restar méritos" a la fulgurante remontada gijonesa, pero admitió que para "que te metan tres goles en siete minutos, nosotros también hemos puesto de nuestra parte".

Se enfadó con un periodista local al decirle que su Granada se echó para atrás, a lo que contestó que eso "es un topicazo porque el 1-1 nos lo meten en un balón al espacio en el que se quedan dos tíos solos delante del portero. Si nos hubiéramos echado atrás no nos meten el 1-1. Si nuestra defensa hubiera estado al borde del área, ese gol no se produce. No es una opinión, es una verdad como un templo". Y por eso restó importancia a la salida de Traoré al campo, ya que "coincide con que se levantan en el marcador, pero eso sucede con una jugada al espacio y una segunda jugada en un córner. Ojalá nos hubiéramos echado para atrás. Sabíamos que el equipo que encaja un gol en estos partidos tiene un momento complicado. Y ahí es cuando hay que hurgar para hacer el segundo. El gol de ellos nos coge con la defensa en el centro del campo", relató con dolor Alcaraz.