Alcaraz no se amilana

El entrenador del Granada CF, Lucas Alcaraz, no tira la toalla por mucho que el rival de mañana sea todo un Barcelona que no puede permitirse el lujo de fallar si lo que pretende es revalidad el título de Liga. Los rojiblancos, por su parte, pondrán ante el vigente campeón y sobre el césped de Los Cármenes sus deseos de apurar las escasas opciones que tienen para salvar la categoría a la finalización del campeonato liguero. Será, por tanto, un choque desigual en el que el técnico rojiblanco quiere que su equipo ejerza de David ante un Goliat. Eso sí, ha de dar con una buena honda para tumbar al gigante blaugrana.

Según el preparador granadino, su equipo tiene posibilidades de doblegar al Barcelona, algo que, recordó, ya se consiguió en 2014, cuando el Granada se impuso gracias a un solitario gol de Brahimi, y que podría volverse a "repetir".

Podemos tener opciones de ganar, para lo que es necesario que apuremos estas posibilidades al máximo"

Alcaraz tiene muy claro que el equipo está preparando a conciencia el encuentro de mañana en el que los suyos tendrán en frente a "grandes jugadores". No obstante, el técnico lanzó el mensaje de que "nosotros podemos tener opciones de ganar el partido", para lo cual es necesario que "apuremos esas posibilidades al máximo".

Sobre la ausencia de Messi en el partido, Alcaraz hizo referencia a la gran plantilla que tiene el Barcelona y subrayó que "nosotros tenemos que centrarnos en resolver nuestros problemas y en ganar". Además, manifestó que "nosotros también tenemos bajas, algo que entra en lo que es la competición". El entrenador rojiblanco recordó que no podrá jugar Carcela-González y que Adrián Ramos no llega en plenitud. Respecto al colombiano, señaló que "habrá que valorar sus sensaciones", y añadió que si bien no está para jugar todo el partido -no saldrá de inicio-, "sí nos podrá ayudar". En este sentido, el preparador indicó en que el Granada no llega "de la mejor manera posible" al partido debido a la mencionadas lesiones y al hecho de "cómo se ha desarrollado la semana" en referencia a que no ha podido entrenar con todo su plantel hasta bien avanzada la semana.

Sobre cómo afrontar el encuentro ante los de Luis Enrique, Alcaraz pretende aferrarse a las buenas sensaciones que ha dado su equipo en los últimos encuentros como local. "En casa tenemos referencias próximas de cómo jugar y de en qué cosas somos fuertes", arguyó.

Y es que el Granada necesita los tres puntos, vengan de donde vengan para intentar salir del embrollo en el que está metido: penúltimo en la clasificación y con los puestos de salvación considerablemente alejados. Es por esto que Alcaraz afirmó, de cara al choque de mañana, que los rojiblancos no pueden "renunciar a ningún partido a pesar de que el está claro de que el Barcelona es un rival muy difícil". Así, aseguró que sus jugadores tienen "ambición e ilusión por ganar porque los tres puntos nos hacen mucha falta".