Alcaraz no da pistas

Dijo el extremo marroquí Mehdi Carcela-González en su comparecencia ante los medios del viernes que con el choque de mañana ante la UD Las Palmas comenzaba "una nueva vida". Si uno comprueba que el técnico Lucas Alcaraz puede contar con prácticamente todos los efectivos de su plantilla, salvo el medio ghanés Wakaso Mubarak, comprueba que no falta razón.

Entre lesionados, sancionados y futbolistas ausentes por estar en la Copa de África, acumula varias semanas el preparador rojiblanco llegando a los encuentros con numerosas bajas. Estas han desaparecido casi por completo y, además, ya se ha cerrado el mercado invernal, por lo que se ha completado definitivamente la plantilla en el apartado de salidas y entradas.

Esto provoca que Alcaraz cuente para el decisivo choque de mañana ante Las Palmas con súper población de jugadores. Tiene listos a todos los efectivos de la primera plantilla salvo Wakaso, aún en el campeonato africano de selecciones y que llegará a Granada la próxima semana. Además, a estos 23 jugadores del equipo hay que sumar los dos del filial que están entrenando en las últimas semanas a sus órdenes y que fueron titulares en la anterior jornadas contra el Villarreal: el medio camerunés Martin Hongla y el extremo malí Aly Mallé.

Habitualmente no ha sido complicado intuir el once titular que el técnico rojiblanco iba a colocar sobre el terreno de juego en el encuentro del fin de semana. De hecho, no es habitual que el propio Alcaraz esconda sus armas en los entrenamientos. Sin embargo, esta semana resulta altamente complicado adivinar los planes del técnico, ya que el equipo se ejercitó el viernes a puerta cerrada en el Nuevo Los Cármenes, hoy repetirá sesión sin medios en el escenario del choque y en los que ha completado sin aislamiento apenas ha dado pistas sobre sus planes.

Además, los jugadores no pisaron ayer el césped de la ciudad deportiva como estaba inicialmente previsto sino que realizaron una sesión de recuperación en los baños árabes Hammam Al Andalus de la capital.

Tras recuperarse de la lesión muscular que le mantuvo de baja más de un mes el central francés Matthieu Saunier, que ya fue titular y jugó sin problemas casi todo el encuentro contra el Villarreal, la enfermería rojiblanca se ha vaciado por completo. Esta semana sólo ha sido tratado durante algunos días Isaac Cuenca, quien ha arrastrado algunos problemas musculares derivados del choque frente a los amarillos, aunque lleva ya varios días ejercitándose sin con normalidad con el grupo.

El galo Boga, que llegó justo para el duelo ante los castellonenses, y el griego Kone, uno de los fichajes invernales pero que aún no había podido integrarse al trabajo grupal, también llevan toda la semana entrenando sin problemas al mismo ritmo que sus compañeros.

No hay lesionados para jugar ante Las Palmas y tampoco sancionados después de que contra el Villarreal no pudieran actuar ni Uche ni Andreas Pereira. Habrá que comprobar lo que les aguarda tras su castigo. Sobre todo a Uche, que vio una absurda roja directa después de que el Granada empatara contra Osasuna y cortara los intentos de remontada de los suyos que le han mantenido dos encuentros sin jugar. El brasileño ha faltado a un partido por acumulación de tarjetas.

Ambos jugadores habían sido hasta ahora titulares indiscutibles para el técnico, pero éste tiene ahora a su disposición para esa posición a Angban tras su regreso de la Copa África, a Kone al ser fichado en enero y al jugador del filial Hongla. El camerunés no entró ayer en la lista de convocados del Granada B que hoy juega en Lorca, por lo que todo hace indicar que estará en la convocatoria definitiva del choque de mañana frente al cuadro insular.

El otro jugador al que recupera Alcaraz es a Carcela-González tras su paso por la Copa África, en la que apenas ha disputado minutos. Lleva ya varios días entrenando y ha venido bien de forma y sin problemas físicos, por lo que todo hace indicar que será titular.

Tras varios encuentros formando con defensa de cuatro jugadores, el técnico recuperó el dibujo de los tres centrales en la última comparecencia liguera, por lo que además de saber quién jugará sobrevuela la duda de cómo jugará el Granada mañana lunes contra Las Palmas en un partido en el que el triunfo es obligatorio para que las opciones de permanencia sigan siendo reales.