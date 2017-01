Alcaraz: "La importancia del partido nos superó"

El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, no puso paños calientes a la mala actuación de los suyos ante Osasuna, reconociendo que la responsabilidad les superó en la primera parte y que la negligencia de Uche fue clave para cortar la reacción en la segunda mitad. También volvió a mostrarse optimista al referirse a las opciones de permanencia de los suyos, aunque para ello tendrán que alcanzar los 36 o 37 puntos en que cifró esta, recuperar a jugadores lesionados y empezar a ganar partidos ya.

"En la primera parte hicimos todo lo que no queríamos hacer, salimos con poca confianza y muchos nervios, y a la primera nos metieron gol. En la segunda parte a base de entrega, empuje, presión y verticalidad más que de juego los metimos en su campo y generamos ocasiones. Llegó el empate y el equipo mejoró", explicó en la rueda de prensa posterior al choque el técnico.

"Con la expulsión bajó el potencial porque es más difícil presionar y atacar con diez. Ahí ya el partido fue de ida y vuelta, y se pudo ganar, perder o empatar", siguió explicando.

Al ser preguntado por las causas de la mala primera mitad, el técnico lo tuvo claro: "La importancia del partido nos ha superado en esa fase. Dar un pase de tres metros cuesta un mundo, hay un cúmulo de errores por falta de confianza. Hay actitud, trabajo, capacidad de sufrimiento, no es falta de actitud ni mucho menos".

Sobre la expulsión de Uche, el entrenador rojiblanco dijo que en su equipo hay "muchos jóvenes que pueden cometer errores" y que fue una tarjeta roja "que no ayudó y que no era necesaria".

En relación a la actuación del colegiado tinerfeño Trujillo Suárez, Alcaraz dijo que no podía opinar de las jugadas polémicas pero que el trencilla "no ha ayudado a que el partido tenga ritmo y no ha sido capaz de controlar eso. Ellos (Osasuna) han querido parar y él no ha sido capaz de controlarlo".

El técnico se mostró "plenamente convencido" de que esta temporada la permanencia estará "en 36 o 37 puntos" y de que su equipo "llegará a la meta" de la salvación.

"Ahora a ganar el domingo, no hay otra. Para salvarse hay que sumar, de tres en tres o de uno o en uno. El objetivo es ganar el domingo. No se puede pensar en llegar donde queremos llegar sin pensar en ganar cada partido".