Anarquía, tristeza y frases hechas

Me dicen hace diez años que el Granada iba a estar en Primera y no me lo creo. Si también me dicen que estando en Primera íbamos a oír soflamas, ideas de bombero, y llamamientos como los que se escuchaban en la época de Tercera-Segunda B, tildo de chalado al interlocutor. Pues bien: eso está pasando. Existe la percepción de que el barco se hunde y no solo camina hacia Segunda División, sino que a este ritmo todos ven que la Segunda B está de nuevo muy cerca. Y eso sí es un drama. Analicemos algunas de ellas.

"el club está secuestrado"

Lo escuché el domingo bajando a sala de prensa. Me acuerdo de Pedro Ruiz y las manifestaciones ilegales que cortaron el centro alguna que otra vez. Era el granadinismo pidiendo socorro en plena fase de ascenso a Segunda B. Había que echar al presidente y los socios no podían, hasta que al final cedió el jienense. Por aquellos entonces, los socios tenían el poder del voto. Sólo hacía falta acudir a las asambleas, algo que hacían muy, pero que muy pocos, y que facilitaron los años del expolio y el coqueteo con la desaparición. Algunos aún piensan que se puede echar al chino así, pero la realidad es que el club ya no es club, si no una empresa, y al igual que los clientes (entiéndase abonados en el fútbol) no pueden echar a Amancio Ortega porque no les guste su ropa, los de la grada ahora no pueden forzar la marcha de Jiang Lizhang del Granada, salvo que reúnan los 37 'kilos' que le pagó a Gino Pozzo. No es secuestro. Es el fútbol moderno, es el fútbol profesional, y para estar en Primera 'hay que mamar'. No hay otra manera. Y no edulcoren la historia: en Segunda B no se estaba mejor.

grada anárquica

Sí que es cierto que, al menos, queda el recurso al pataleo. Y la afición apenas lo ejerce. Claro que hubo protestas y abucheos, pero ni quince segundos duraron. ¿Unanimidad en el campo? Poca. Unos les decían "jugadores mercenarios" en un fondo, en el otro "directiva dimisión". Pero hay que tener idea de esto. Pedir la cabeza de Sergi Vieta, el director general, como si él hubiera montado el equipo que el domingo fue ridiculizado por los suplentes del Celta es de no tener ni pajolera idea de cómo funciona un club de fútbol profesional. Se agradecería, creo, una protesta más formada, que al menos supiera a quién disparar, y no dejarse llevar por la anarquía del descenso. Hay personas válidas ahí dentro, que bien organizadas serían ya la 'releche'. No es cuestión de 'cargarse' a alguien que vale.

"inversores y posible interés por el club"

Leído vía Facebook al ex directivo Javier Páez, siempre voz opositora y granadinista al que de verdad le duele esto. "Inversor" y "empresarios de Granada". Menudo maridaje. Menudo retroceso de doce años. Parece que un grupo de abonados tiene un proyecto o idea en fase muy embrionaria para entrar en el Granada. Ya digo. Fase muy embrionaria. Pero da el mismo miedo. El club se quedó 35 años fuera de la élite hasta que llegaron un italiano y un murciano. En Granada han tenido 40 años para interesarse y no lo han hecho, y cuando lo hicieron, formaron un engendro. Incluso podían haber presentado una propuesta para entrar antes que el chino cuando supieron que el club estaba en venta, cuando Pina buscaba desesperadamente parné porque quería aferrarse a la presidencia, sabiendo que Pozzo iba a dejar tirado al Granada, y que su legado podría traer cosas importantes. De eso hace meses y no lo hicieron. Permítanme temblar si eso pasara.

"CAPRICHO DE UN CHINO MAL ASESORADO"

Leído vía Twitter al amigo Camilo Mudarra, el único rostro desencajado que vi hace una semana con el 1-3 al Valencia, y que dice la verdadera realidad del club. Frente a ese 'movimiento empresarial' hay un propietario que se ha jugado su dinero por una idea, que creo que es por la que todos soñamos en su día (cantera, apertura a la sociedad, Ciudad Deportiva para el fútbol base), pero malísimamente ejecutada en la cúspide. No creo que Jiang Lizhang tenga tropecientas empresas, dos clubes de fútbol y parte de una franquicia de la NBA sin tener talento para hacer dinero. No nos engañemos. El Granada es un proyecto más para Jiang, un ladrillo más en su emporio. Esa seguridad financiera es el seguro de vida de la entidad. Sin embargo, al presidente chino le está fallando su brazo ejecutor. En una temporada ha pasado de confiar en Pere Guardiola, a hacerlo en Lucas Alcaraz en consonancia con Tony Adams, y a terminar con el inglés como una suerte de Almirante Nelson entre el césped y los despachos. Tres volantazos en la dirección deportiva en un año, que más que dar sensación de improvisación, reflejan una equivocación de base del dueño del club: le han fallado las piezas más importantes del puzzle. Ahora ha querido coger el toro por los cuernos y tomar él las decisiones en base al consejo de Adams. Pero tras ver el esperpento ante el Celta, ¿está seguro Jiang de que Mr. Arsenal es la persona adecuada para afrontar la durísima temporada que viene en Segunda División?

"manual completo de lo que nunca se debe hacer"

Leído a la compañera de esta redacción Noelia Gómez, que pronto sacará el fusil en su aparentemente inofensivo El Recreo. Lo comentamos en Los Cármenes junto a otros compañeros. Todo lo que le podía salir mal al Granada esta temporada, le ha salido. Y con una inquina a veces pienso que exagerada. El nivel de Fran Rico, Rubén Pérez como pieza clave del gran rival, Machís y Babin ajusticiando.... Hasta los que no fueron y que pudieron serlo, como El Zhar y el domingo Jozabed. Las cosas se han hecho mal, vale, pero un poco de caridad cristiana, que estábamos en Pascua.

POSDATA

Que no se equivoque Tony Adams. En Granada también hemos visto mucho fútbol, y continuar hablando de permanencia, de que el resultado ante el Celta no es lo que pasó en el campo, y que le convencieron las actuaciones de algunos jugadores, no es el camino para ser creíble ante prensa y afición. Fueron los suplentes del Celta los que le marcaron tres y sin mucho esfuerzo a su mortecino equipo. No digo que esté mintiendo, algo que en rueda de prensa dijo que no había hecho "en su vida", sólo le pido que no minusvalore a una grada que tampoco es borrega.