Angban: "Intento parecerme a Touré Yaya, es mi ídolo"

El mediocampista del Granada CF Victorien Angban ha señalado que el futbolista del Manchester City Touré es su referente a la hora de jugar. "Desde niño he soñado con ser centrocampista y he seguido a Yaya Touré, es mi ídolo. Intento parecerme a él cuando juego", asegura. Y es que el de Costa de Marfil ha explicado en una entrevista a los medios oficiales de la entidad rojiblanca su historia personal y la de su familia. Su pasión siempre ha sido el fútbol, aunque sostiene que, de no haber sido jugador, probablemente habría acabado como gendarme, la profesión de su padre. Pese a todo, Angban no es el único que se dedica al balompié en su familia ya que uno de sus cinco hermanos juega como portero en un equipo africano.

"Fue difícil salir de mi casa, echaba de menos a mi familia todos los días", explica el robusto '26' rojiblanco, que está cedido esta campaña por el Chelsea FC. Allí, en Londres, coincidió con el ahora también granadinista Boga, con el que entabló una mistad que se mantiene en el tiempo: "Él es de origen marfileño y junto a su padre me ayudó mucho. Me invitaban a su casa a comer y siempre se portaron muy bien conmigo". Angban, que será padre en unos meses por primera vez, también expuso sus primeras charlas con Drogba en Inglaterra, quien es una auténtica divinidad en su país. "Me dio muchos consejos, me dijo que sólo si trabajaba duro iba a llegar a ser un profesional y que escuchase a los entrenadores para aprender", puntualiza.