Antecedentes los hay, pero con matices

No está siendo fácil la temporada para Lucas Alcaraz. La papeleta de salvar a este Granada sin solución, más allá de un once titular fijo y sin rotaciones de garantías, no sólo le está obligando a hacer malabarismos con las alineaciones (como el domingo en Gijón y que salió que rana con el invento de Boga como falso '9' y Kravéts en el banquillo), sino que también la está poniendo a prueba en las ruedas de prensa. Tras el grotesco espectáculo vivido en El Molinón, el entrenador marcó una cifra por primera vez casi desde que está al frente del Granada. Dijo que, de los diez partidos que faltan, hay que ganar diez para estar en la lucha por la permanencia. Es decir, lo mismo que ha ganado el equipo en 28 jornadas mas otros dos duelos más. Suena a utópico y lo sigue siendo si los rojiblancos, que no han ganado a ninguno de sus rivales directos por la salvación, continúan en esta línea de juego. ¿La historia qué dice? Que hay precedentes a los que agarrarse, aunque con situaciones bastante diferentes a la actual.

Ganar seis partidos en un trecho de diez jornadas obligaría al Granada, de entrada, a enganchar su mejor racha de triunfos en Primera División desde el ascenso de 2011. El equipo nunca, tanto con Pina en la presidencia como ahora con Jiang (por motivos obvios), ha sido capaz de sumar seis victorias en ese número de jornadas. Se ha quedado cerca, eso sí, y en dos ocasiones, para ser más exactos. Los rojiblancos han podido enchufar cinco triunfos en un lapso de diez jornadas, uno por debajo de lo que ahora pide Lucas. Un Alcaraz que protagonizó uno de esos rush en la temporada 2013-2014, la única que ha logrado completar un entrenador del Granada en la época moderna en Primera. Entre las jornadas 7 y 16 de aquel curso se sumaron cinco triunfos (nada menos que tres a domicilio en Elche, Levante y Rayo) y cinco derrotas. Pero ese año fue como este. El equipo estuvo coqueteando con el descenso mucho tiempo y cuando parecía estar salvado, se metió en la boca del lobo hasta conseguir salvarse con la victoria en Valladolid por 0-1. Pero el equipo, ni mucho menos, estaba tan cerca de Segunda como lo está ahora. La otra racha de cinco triunfos en esta etapa en Primera la firmaron al alimón Fabri González y Abel Resino. El gallego estaba en el banquillo cuando se venció en Bilbao y ante Zaragoza y Levante en Los Cármenes, mientras que el toledano se estrenó con dos victorias seguidas ante Betis y Málaga. También aquel año, el Granada se salvó en la última jornada en Vallecas, a donde llegaba, también como el anterior caso de Valladolid, fuera de los puestos de descenso. De nuevo, a diferencia de la situación presente.

7Victorias. Es la mejor racha del Granada en diez partidos, lo que estuvo cerca de llevarle a la UEFA

Sin embargo, en temporadas más pretéritas, Alcaraz encuentra el sustento a su anhelo. Cinco veces ha conseguido el Granada conectar seis triunfos en diez jornadas en la división de honor: a principios de los 40, a finales de los 50, y a finales de los 60. Incluso, una vez consiguió superar esa barrera (1973-1974) con siete encuentros ganados. Es importante señalar los momentos porque en aquellos años, conseguir sumar esa cantidad de victorias era prácticamente completar un tercio o más de la competición. Por ejemplo, en la campaña 1941-1942 la Primera División contaba con 14 equipos y 26 jornadas, por lo que diez de estas comprendían un 38% de la competición, mientras que en la actualidad suponen solo el 26%. Con una Liga de 20 equipos, el Granada CF nunca ha podido enjaretar los seis triunfos que demanda Lucas Alcaraz.

De estas cinco campañas donde el equipo consiguió encadenar seis triunfos en diez semanas, resaltan otros condicionantes que difieren de la actual situación rojiblanca. De entrada, esas rachas se produjeron en la primera vuelta y en jornadas más bien tempraneras o de mitad de competición. Solo una comprendió las diez fechas finales, la primera del curso 1941-1942. Tampoco este ítem la da muchas esperanzas al técnico granadinista. El otro dato que tampoco invita al optimismo es que esas rachas llegaron en temporadas en las que el equipo finalizó la Liga de mitad de tabla para abajo, e incluso en alguna para arriba. En ninguno de los cursos en los que el Granada bajó a Segunda pudo vencer esa media docena de encuentros en diez semanas de Liga.

La mejor de esas dinámicas llevó al Granada a conseguir siete victorias, un empate y dos derrotas entre las jornadas 11 y 20 de la campaña 73-74. Lo firmaría cualquiera. En la actualidad supondrían 22 puntos que colocarían a los rojiblancos con 41 unidades, aunque teniendo en cuenta el calendario (Barça, Valencia, Celta, Málaga, Real Madrid y Espanyol en casa; y Deportivo, Sevilla, Real Sociedad y Osasuna fuera), parece más bien quimérico. Aquella temporada, el equipo de Joseíto, con Porta, Fernández, Jaén, Montero Castillo y Aguirre Suárez se quedó a tres puntos de la UEFA, donde habría jugado si el Atlético de Madrid no hubiera perdido la final de la Copa de Europa con el Bayern de Munich. Contexto y plantilla radicalmente opuestos al de ahora. Quizás los casos que más se parezcan al actual sean los de la 41-42 y 68-69. El Granada empezó esas rachas estando con los mismo puntos que el descenso... Pero fuera del mismo. Las acabó con 8 y 4 unidades de ventaja, respectivamente. Un parecido un tanto forzado.

La historia registra unos cuántos precedentes que dan esperanzas a Alcaraz y al Granada. Pero también hay muchos datos que indican que ganar seis partidos de diez en este contexto es una tarea complicada. Tanto que este equipo no lo ha logrado nunca.