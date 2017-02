Apelación entra en razón

Andreas Pereira podrá jugar contra el Athletic y contra el Alavés. El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anuló ayer la tarjeta roja que vio el futbolista brasileño de origen belga en el partido contra el Betis de hace una semana, por lo que deja sin efecto los dos encuentros de sanción que recibió el futbolista de Granada por parte del Comité de Competición.

El tribunal federativo 'rearbitró' la jugada, considerándola más una amonestación que una expulsión, atendiendo así a las reclamaciones del Granada CF y dejando sin efecto el castigo impuesto el día anterior por el Comité de Competición. Este castigó por igual la acción de Pereira y la agresión de Nahuel Leiva, como hizo desafortunadamente Ocón Arráiz en el minuto 66 de partido. Apelación engloba la acción del brasileño dentro de los artículos 111.1 y 52.3 del Código Disciplinario de la RFEF, explicando que su rifi-rafe con Nahuel Leiva fue una "desconsideración" hacia el jugador del Betis, lo que se castiga con una simple tarjeta amarilla. La multa por este concepto en Primera División es de 180 euros.

El equipo tiene calidad y capacidad para salir de la zona de descenso. Las piezas han encajado"

El jugador granadinista ya se defendió públicamente en la mañana de ayer antes de conocerse el fallo del Comité de Apelación. "No necesito hablar de esto porque está muy claro. En el vídeo se puede ver. Yo sólo quería defender a mi compañero y no hice nada más. En todos los partidos pasa esto y nunca sacan tarjeta roja. Pienso que es un poco una pasada. No he hecho nada malo y quiero dejárselo claro a todo el mundo", declaró el jugador ante los medios de comunicación al término del entrenamiento del Granada. Para Andreas Pereira, que ante la situación previa se sentía "enfadado" y "triste", el levantamiento del castigo supera sus expectativas, ya que esperaba que le redujeran la sanción "a un partido". También es una buena noticia para Lucas Alcaraz, que ahora sí podría repetir en Bilbao el mismo once que goleó al Betis una vez ya sabe que podrá contar con Andreas Pereira. Aunque lo más importante es que el jugador sí estaría disponible para jugar las dos finales de la próxima semana ante el Alavés y el Leganés.

Andreas Pereira también comentó en la mañana de ayer otros aspectos de la actualidad del equipo. El de Duffel confirma que el equipo se siente en su mejor momento porque "nos estamos encontrando y jugando bien como equipo", y que las piezas se han "encajado". Para ello "han sido muy importantes las dos victorias por la confianza" y que ahora "tenemos que asegurar este nivel e intentar ganar más partidos", añadió.

Achacó que hasta ahora no hubieran dado su mejor nivel a que a principio de temporada "había muchos jugadores nuevos" y que "Lucas llegó después". "Ahora sabemos lo que tenemos que hacer dentro del campo y fuera y los jugadores nos conocemos mejor", explicó Pereira, quien cree que "los resultados van a llegar más fácil desde ahora".

"Tenemos que demostrar a toda la gente que fuera también podemos ganar partidos difíciles", abundó el futbolista que, de cara al partido contra el Athletic, abogó por "mirar a nosotros mismos" porque, "si hacemos nuestro trabajo y nuestro juego, todo es posible". Un encuentro en el que el Granada estará acompañado: "La afición es muy importante y nos ha ayudado mucho en casa. Estamos muy felices de que vengan a Bilbao y daremos todo en el campo por ellos para ganar".

"Yo quería estar en una situación mejor" en la clasificación, admitió el centrocampista, que justifica su buen momento de forma a estar jugando de mediocentro, la cual piensa es su "mejor posición". "Me estoy sintiendo fuerte en el medio y quiero ayudar al equipo desde ahí, pero si es en otra posición, igual", añadió. A nivel personal piensa que lo está "haciendo lo mejor que puedo" y que está "feliz en Granada", enfatizó.

Por último, se mostró confiado en la "calidad" y "capacidad" del equipo para "salir del descenso", algo que está "seguro" de que conseguirán.