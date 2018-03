Ascenso y directo

Si el Granada Club de Fútbol asciende a Primera División esta temporada, será con Pedro Morilla al frente. El entrenador fue presentado ayer en sociedad aunque para nada es una cara desconocida dentro del club. El sevillano se desenvolvió en la rueda de prensa como si llevara tiempo acostumbrado a coger retos del tipo al que debe afrontar ahora en el banquillo rojiblanco. Habló de Manolo Salvador con la confianza de entender el mismo idioma y la complicidad de trabajar codo con codo en las oficinas del club. Un técnico que apenas ha dirigido 60 partidos en Segunda B como tope se impone sin atisbo de nervios el reto de subir a Primera con un cuerpo técnico muy granadino, y el apoyo del club, en el que sus principales figuran estuvieron en la primera fila de la sala de prensa.

Una de ellas, el vicepresidente Kangning Wang hizo los honores de presentarle y desearle "que tenga suerte para lo que queda de temporada y conseguir el objetivo de volver a Primera División". Después le tocó el turno al protagonista, Pedro Morilla: "Agradecer a Manolo, en nombre de todo el cuerpo técnico, la confianza depositada en nosotros. Es una decisión importante. Podíais (dijo dirigiéndose directamente al director deportivo) haber tirado de otros entrenadores en el mercado que tienen mucho nivel, y habéis apostado por nosotros". El sevillano cree que este premio les llega "gracias al trabajo que hemos hecho en el filial", y que tratarán de implantar ahora en el primer equipo. "Creo que es una gran plantilla, capacitada para lograr el ascenso a Primera División, y que Granada debe recuperar. Si es directamente, mucho mejor. Creo que quedan puntos y jornadas, que es lo que se la ha transmitido esta mañana -por ayer-, y que vamos a dar el 200% de nosotros por conseguir el objetivo, que a día de hoy es luchar por el ascenso directo".

"Desde que nos transmitisteis que nosotros éramos los elegidos, no podíamos decir que no, al revés, coger el toro por los cuernos. Es un toro muy bonito, en una plaza muy bonita, que vamos a llevar esto a buen puerto", expresó Morilla, que tras esa primera alocución pasó a responder las preguntas de los periodistas.

Ante la primera, respondió que siente "responsabilidad sí, miedo no. Una frase que me dijeron hace años es que la vida es para los valientes", filosofó Morilla. "Muchas veces se piensa en un entrenador del filial como interino, por eso le doy las gracias a Salvador. Tenemos una responsabilidad, pero también una ilusión enorme", expresó el técnico rojiblanco, que también matizó quienes replican que no tienen hábito de entrenar en la élite: "Creo que la experiencia que no tenemos es de no haber estado todavía en Segunda División o en Primera, pero la experiencia futbolística la llevamos porque todos los miembros del cuerpo técnico llevamos muchísimos años metidos en el mundo del fútbol, y ahora es una oportunidad bonita para demostrar que desde abajo, desde el fútbol humilde, se puede subir con trabajo y constancia. Vamos a demostrar que estamos muy capacitados para que el Granada recobre la categoría".

Sobre el entrenador saliente, José Luis Oltra, Morilla desveló que habló con él tras su cese y calificó que su relación iba "más allá de lo cordial". "Ha habido una comunicación perfecta. Hemos intentado facilitarnos el trabajo", añadió. "En este tipo de decisiones, me puse en su lugar y le mandé ánimo. Él entendió que no podíamos desaprovechar la oportunidad", completó un Morilla que no quiere diferenciarse mucho del juego de su antecesor: "Tenía unas ideas de fútbol. No queremos diferenciarnos de José Luis, sino trabajar lo nuestro. Tampoco por dar pistas a Arrasate, pero por lo menos sorprender en el primer partido".

Preguntado sobre su estilo de juego, Morilla dijo trasladar "un fútbol moderno, de presión en campo contrario, de transmisiones rápidas, y de estar ordenados defensivamente. Son aspectos globales que intentan explotar todos los entrenadores, pero hay matices. En cuatro días no nos da tiempo a plasmarlo el domingo", avisó.

Afirmó encontrarse "muy bien" al vestuario, aunque "está claro que cuando hay una destitución, el grupo se ve afectado porque también se siente responsable de la situación". "A nosotros nos han recibido estupendamente", valoró Morilla, que ve un "grupo que sabe a lo que ha venido a Granada", y que son "conscientes de que el objetivo es el ascenso". "Vamos a luchar para mejorar el quinto puesto. Ellos son los protagonistas, nosotros les vamos a dar las armas. El grupo está unido, fuerte, muestra una predisposición enorme. Estamos ante una plantilla magnífica", elogió el preparador granadinista.

Al venir del equipo filial, Morilla valoró el "progreso" que han tenido sus anteriores pupilos y no dudó de que recurrirá a ellos "si es necesario" porque "están preparados para jugar y lo van a hacer fenomenal". Sin embargo, "a día de hoy, la primera plantilla está muy bien confeccionada", advirtió.

Por último, y ante su inminente debut con tantas bajas, Morilla espera que su llegada le vaya bien "a futbolistas que tenían menos participación", por lo que intentarán "que haya una competencia interna, que todos vean que pueden jugar. No podemos contar con cinco futbolistas, pero los que salgan estarán al 200%", finalizó. Con Morilla suben David Tenorio como segundo entrenador, Roberto Cuerva como scouting de vídeo, Jorge Trigueros como preparador físico y Joss Juncker como analista. Todos ellos trabajarán junto a José Alfonso Morcillo y Roberto Navajas, que siguen tras la marcha de Oltra.