Atractivo y polémico

Sumergido en plena lucha por la tercera posición con el Atlético de Madrid, pero en medio de una nube de polémica que cubre el cuerpo de su entrenador, Jorge Sampaoli. Así llega el Sevilla al partido de hoy. Los aficionados sevillistas le piden a José Castro, presidente del club, la cabeza del técnico argentino. El motivo: no quiere cumplir su contrato con la entidad y parece que la Asociación de Fútbol Argentino será su próximo destino. El entrenador, que insufló toneladas de ilusión cuando aterrizó en Nervión, saldrá por la puerta de atrás. Durante algunas fases de la temporada esa ilusión se convirtió en realidad y el Sevilla competía por las primeras posiciones de la Liga con Madrid y Barça, además de estar en octavos de final de la Champions League. Pero la eliminación a manos del Leicester lo tiñó todo de negro. Los hoy locales encadenaron una racha de cinco encuentros sin ganar que lo abocaron a la cuarta posición. El Sánchez Pizjuán comenzó a impacientarse y ya no eran todo color de rosa. Cuando Luis Enrique anunció que la próxima temporada no ocupará el banquillo del Barça todas las miradas fueron a parar a Sampaoli, pero ahora parece que será la selección argentina su próximo destino. Un entrenador capaz de hacer jugar a su equipo un fútbol atractivo y de estar envuelto en polémica en el mismo mes.

DESCENTRADO

Toda la polémica extradeportiva alrededor del club ha acabado afectándole a la plantilla. Durante marzo y abril el Sevilla ha pasado la peor racha de toda la temporada, justo en el momento más importante. Ahora el objetivo no es otro que mantener la cuarta posición para volver a jugar Champions League el año que viene. El club hispalense rompió su mala dinámica contra el Deportivo con una victoria por 4-2. Ahora llega al Sánchez Pizjuán otro rival propicio para sumar tres puntos y que el agua vuelva a su cauce en Nervión. Hoy las miradas y la tención recaerán sobre Sampaoli, por lo que el Granada tiene una buena oportunidad para aprovecharse de la situación de su rival.

EL CEREBRO

El fútbol del Sevilla gira sobre un jugador: Nasri. El francés es la brújula de Nervión. Pone su juego al disfrute de su equipo. Cuando Nasri tuvo su peor época el Sevilla fue eliminado de la Champions. Asiste, temporiza, acelera y anota. Un jugador diferente. Pero su libertad a la hora de moverse por el verde se la debe a N'Zonzi. Un guardaespaldas de auténtico lujo que barre todo lo que se encuentra a su paso. Y arriba oro puro con Vietto, Ben Yedder, Sarabia y, sobre todo, con la llegada en invierno de Jovetic. Un equipazo.

CON BALÓN

Una de las claves que tienen los equipos de Sampaoli es que necesitan la posesión del balón. El Sevilla quiere tenerlo en todo momento y sufre si no lo hace, todo lo contrario que con Unai Emery en el banquillo. De hecho, el equipo lo pagó a principio de temporada con dos derrotas ante Madrid y Barça en las Supercopas de Europa y España. Pero con el paso del tiempo el argentino consiguió implantar su estilo y durante meses hizo volar a su plantilla y soñar en Champions y Liga. Los locales presionarán hoy al Granada en caso de pérdida con el objetivo de recuperar en campo contrario y llegar al área rival con pocos pases. Sampaoli es agresivo en el banquillo durante los partidos y suele contagiar a sus jugadores, por lo que imprimen un ritmo alto.

IRREGULAR

A pesar de contar con un portero totalmente afianzado como Sergio Rico y con una defensa de plena garantías, al Sevilla le ha fallado durante algunas fases de la temporada su seguridad atrás. El estilo de Sampaoli de presionar arriba provoca algunos huecos en defensa que han hecho daño al Sevilla. Uno de ellos fue ante el Leicester cuando la eliminatoria podía haber quedado encarrilada. Los locales han recibido 39 goles en contra, la cifra más alta de los seis primeros clasificados. El fútbol atractivo de Sampaoli contrasta con el orden de Emery, por lo que en el Sánchez Pizjúan esta temporada se ven más partidos de ida y vuelta.