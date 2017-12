Aumentan las posibilidades

Tener bajas no siempre es malo, perder a jugadores importantes en tu equipo puede ser hasta positivo si ocurre como el pasado viernes, que jugadores que parten con la vitola de suplentes cumplen con creces y demuestran que están más que capacitados ya no sólo para ser titulares sino para convertirse en referencias del plantel.

Víctor Díaz pide "ser más fiables" para "seguir estando arriba"

Víctor Díaz, uno de los jugadores del Granada más felices porque ya es el único futbolista del equipo que ha disputado todos los minutos de esta temporada y porque contra el Almería marcó su primer gol de este curso, fue uno de los rojiblancos que más claro habló tras la victoria ante los almerienses. Se refirió a la fe como la clave para no decaer tras la igualada visitante y poder marcar el tanto del triunfo en la última acción, pero también a lo que se debe mejorar para no desperdiciar una renta de dos goles y poder seguir en la parte alta de la clasificación. "El partido tuvo un final de infarto y al final pudimos ganar porque fuimos con fe y con fe se puede, hay que seguir siempre remando hasta el final. Son tres puntos que nos hacían falta", explicó. "Teníamos el partido de cara pero en dos faltas nos metieron dos goles, que son cosas que tenemos que mirar. Tenemos que mirar cómo un partido que tenemos encarrilado y muy de cara casi se nos va, en dos tonterías nos hacen dos goles cuando hasta ahora no habíamos concedido nada a balón parado", añadió. De cara al futuro, el lateral tiene claro que "la intención es ser más fiables para seguir estando ahí arriba y no tener esos altibajos que estamos teniendo hasta ahora" pese a destacar que "es muy importante seguir ganando en casa".