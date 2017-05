Las otras Botas de Oro

La pasada Eurocopa Francia 2016 fue la más 'africana' de la historia. Un total de 41 futbolistas que participaron en la competición continental de selecciones era originarios del continente negro. Del mismo modo, la última Copa de África Gabón 2017 se convirtió en la más 'europea' de la historia. Un 64% de los jugadores que tomaron parte en ella militaban en una liga del viejo continente. Estos datos vienen a cuantificar una realidad que han demostrado futbolistas como Samuel Eto'o, Didier Drogba, Claude Makelele o Uche Agbo entre otros miles. Y es que más allá del Mediterráneo las ilusiones no solo nacen del deseo de prosperar. También las alimenta el deporte rey, que aprovecha la privilegiada condición física de los países africanos para nutrir, cada vez más, las grandes ligas de jugadores de época nacidos allí.

Contrasta ese hecho, sin embargo, con la dificultad que tienen los niños de esos países para practicar el fútbol. Un camino de difícil que la Fundación Granada Club de Fútbol 1931 intenta minimizar a través del proyecto solidario Botas de Oro, una iniciativa apoyada por los jugadores del primer y el segundo equipo rojiblanco que nace de la historia personal del centrocampista Uche Agbo, quien tuvo que jugar descalzo hasta que fue seleccionado en un campus para representar a las categorías inferiores de Nigeria. El corto, de media hora de duración, se presentó ayer en sociedad en los multicines Kinépolis del Centro Comercial Nevada. Ese fue el escenario elegido por la entidad sin ánimo de lucro dependiente del club para proyectar el documental del mismo nombre a cargo de Javier Zurita, quien se desplazó hasta la aldea de Barsaloi, en Kenia, para dejar unos regalos muy especiales a los precoces futboleros del lugar. Y es que el club donó varias decenas de botas de fútbol. Un artículo muy preciado en aquel país, donde hacerse con un par cuesta alrededor de 300 chelines: menos de tres euros al cambio en un país cuyo salario ronda en torno a los 40 euros mensuales.

La cinta retrata la realidad de África y cuenta con la participación del departamento de comunicación del Granada CF. Además aporta testimonios de misioneros y colaboradores sociales instalados en Barsaloi que relatan la pasión que sus habitantes sienten por el fútbol. Hasta el punto de hacer colectas para comprar los partidos televisados más importantes de las ligas europeas. Pero lo que más llama la atención es la precariedad existente. Improvisados campos llenos de pedruscos y porterías revestidas de voluntad. Para marcar un gol primero hay que evitar clavarse las rocas.

Además, Botas de Oro refleja la realidad de los cientos de inmigrantes -más de 1.900 el año pasado- que llegan a las costas granadinas tras jugarse la vida en el Mediterráneo. Uno de ellos es Ayoola Segun, defensa que actualmente milita en el CD Huétor Vega de Tercera División y que narra cómo él también se embarcó en una aventura que, asegura "no merece la pena"; en referencia a jugarse la vida en una patera para cruzar el Estrecho.

Tras el documental se abrió una mesa redonda en la que Sergi Vieta, director general del Granada, afirmó que "esta iniciativa nos demuestra la solidaridad del primer equipo que, además de jugar al fútbol, son personas a la que les preocupa el entorno que les rodea". Por su parte, Javier Zurita aseguró que "el fútbol les da esperanza y vida a los niños de allí, para los que tener un balón es vida". Y cómo no, el nigeriano Uche narró su experiencia propia: "El fútbol en África es muy bueno, muy físico y muy difícil. Cuando era sub 20 tuve que hacer un campus con 150 o 200 personas para una lista final de 22 seleccionados con Nigeria. Me veo reflejado en el documental, yo también jugué en esos campos y condiciones".