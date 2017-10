Con Espinosa y Kunde no se echan de menos las bajas

Kunde, Puertas y Espinosa opositaban a un puesto en el once titular del Granada para sustituir a Sergio Peña y, finalmente, el elegido fue el jugador formado en La Masía. Podía parecer que contaban con más opciones los dos primeros al haberse quedado fuera de las dos convocatorias anteriores Espinosa, pero el técnico José Luis Oltra apostó al final por el ex jugador del Levante, futbolista de los tres que tiene unas características más similares al peruano. La idea del técnico con Espinosa en el campo era que el Granada disputara la posesión de balón al Lugo, un oponente con una apuesta atractiva al que le gusta manejar el esférico durante largos periodos, y tratar de tocar lo menos posible la alineación que le funcionó bien ante el Alcorcón y el Córdoba.

objetivo cumplido

Ganó el Granada la guerra de la medular. Los rojiblancos jugaron con las líneas bastante adelantadas en su 1-4-2-3-1 habitual en los últimos encuentros, impidiendo en todo momento el juego posicional del Lugo, mientras que con el balón en su poder fueron capaces de trenzar ataques peligrosos. Fue, sin duda, la mejor puesta en escena del equipo de Oltra en lo que va de Liga. Ayudó a conseguirlo la movilidad de casi todos los futbolistas de mitad de campo hacia arriba, en especial de Espinosa, Pedro y Joselu, siempre activos y ofreciéndose a los suyos. Fruto de esa buena ocupación de espacios llegó el tanto rojiblanco, con el punta partiendo desde banda, varios medios en el área y el propio Espinosa en boca de gol.

laterales largos

Como ya ocurrió en los últimos encuentros, tanto Víctor Díaz como Alex Martínez se prodigaron bastante en ataque y percutieron con inteligencia por sus respectivas bandas. Los centrales y pivotes les cubrieron bien las espaldas, por lo que el Granada apenas pasó por apuros defensivos. De hecho la única opción clara visitante para empatar en el primer tiempo llegó a balón parado.

sustituciones

El Lugo tuvo cada vez mayor posesión de balón con el paso de los minutos ante un Granada que no se sintió incómodo en esta nueva situación porque se defendió con orden y sin que los visitantes crearan ocasiones claras. No obstante, el primer cambio de Oltra, superada la hora de juego, fue retirar del campo a un fatigado Espinosa y meter a Alberto Martín. El ex del Leganés se situó en el doble pivote y fue Montoro quien paso a la media punta. No varió el técnico el dibujo inicial pero lo que montó con ese relevo fue un 'trivote' en la medular para dar fuerza a esa zona.

Opción kunde

El integrante de la media punta volvió a cambiar con la segunda sustitución de Oltra, ya que a falta de un cuarto de hora para el final entró Kunde por Montoro, también extenuado. La misión del camerunés era la misma, reforzar el medio y tratar de tener algo de llegada, algo que apenas tuvo el equipo tras el descanso.

roja y cambio de dibujo

Acabó el Granada con un inhabitual 1-4-4-1 después de que Pedro viera la roja directa. Quini entró para situarse en la derecha, mientras que Kunde se fue a la izquierda y Machís quedó como falso delantero. El doble pivote creció con el paso de los minutos y el plan final funcionó, ya que el camerunés finiquitó el choque a la contra.

estrategia

El choque fue una nueva demostración de lo peligroso que es el Granada a balón parado. Pedro tiene un guante en su pie, hay muchos y buenos cabeceadores, y el manual de acciones de estrategia que prepara Oltra crece semana a semana.