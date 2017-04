Sin Messi pero con Neymar

No es el mejor rival para intentar dar un paso adelante hacia la permanencia. Pero tampoco es su mejor temporada. El Barça visita hoy Los Cármenes con el partido del año pasado en su memoria. El conjunto azulgrana conquistó en el césped nazarí una de las ligas más igualadas de los últimos años. Ahora llega a la ciudad de la Alhambra en condiciones muy diferentes. Luis Enrique anunció su salida a final de temporada hace un mes y el equipo reaccionó con una remontada histórica ante el PSG en Champions. Pero la reacción se quedó ahí. La plantilla culé, que había conseguido ajustar una competición que parecía tener el nombre del Real Madrid como ganador, tiró todo el esfuerzo por la borda al perder en Riazor ante el Deportivo. El Barça no es el mismo equipo del año pasado en cuanto a carácter y motivación, pero sigue siendo igual de temible. Porque tiene la mejor delantera del mundo, aunque hoy da un poco de menos miedo. La tarjeta amarilla que provocó Messi en la última jornada le obliga a perderse la cita de Los Cármenes. Además, el conjunto azulgrana suele acusar los parones por selecciones en mitad de la temporada, por lo que no es un mal día para que el Granada salga con las pilas puestas y la batería cargada para intentar dar la sorpresa. La relajación azulgrana, las dos semanas sin competición y la baja de Messi son sus mejores armas.

el mejor neymar

Prácticamente todo está estudiado sobre el juego del Barcelona. Desde que Frank Rijkaard cogió el timón e hizo un equipo alrededor de Ronaldinho con un 4-3-3, ningún entrenador se ha atrevido a cambiarlo. Guardiola o Luis Enrique han introducido varios detalles diferentes o se han atrevido con la defensa de tres, pero la idiosincrasia es la misma. Aunque algo que no se puede controlar es la calidad de los jugadores y el estado de forma de Neymar. El brasileño está en uno de sus mejores momentos desde que llegó a la ciudad Condal y sus compañeros confían en él. En la Champions, cuando todas las miradas estaban puestas en Leo Messi, se echó el equipo a su espalda para remontar una eliminatoria que parecía imposible. Suele situarse en la banda izquierda para irse hacia dentro y buscar el tiro o la asistencia, pero su arsenal de recursos es ilimitado y cuando se desata es incontrolable. Intentar disminuir su incidencia en el partido es clave para el Granada.

no está solo

Con Neymar el Barça ya tiene un factor desequilibrante. Pero no es el único. A su lado tendrá a Luis Suárez. El uruguayo acumula 28 goles en 39 partidos y, aunque no está tan fino como el año pasado, es un seguro de cara a portería y el segundo máximo goleador de la plantilla. Además de gol, Suárez aguanta bien la pelota de espalda a portería o tira desmarques en profundidad, por lo que es una alegría y una solución para sus compañeros. El acompañante del brasileño y del uruguayo arriba es una incógnita, ya que la baja de Messi y Arda Turan le da la posibilidad a Paco Alcácer, que está pasando por Can Barça con más pena que gloria.

solidez

Tras algunos años con debates en la portería, la salida de Claudio Bravo le abrió las puertas de la titularidad. Ter Stegen estaba ante su oportunidad y la ha aprovechado. El meta alemán, que dejó algunas dudas al comienza de la temporada por algunos fallos con el pie. Se ha hecho con el puesto de titular y con la confianza de todos. Seguro por arriba, con mejor juego de pies que muchos jugadores de campo, grande en el uno contra uno y ágil de reflejos. Todo un lujo para el Camp Nou. Y con 24 años. Otro de los culpables del buen hacer en defensa es Samuel Umtiti. El Barça lo fichó en mitad de una brillante Eurocopa y ha confirmado su proyección.

sin recambio

Parecía que el conjunto azulgrana daba un paso adelante en la confección de su plantilla con las incorporaciones de Denis Suárez y André Gomes y la posibilidad de disponer para toda la temporada de Arda Turan y Aleix Vidal. Pero ninguno ha convencido. El turco no termina de gozar de la confianza de Luis Enrique a pesar de su calidad y trabajo, Denis Suárez intercambia partidos de titular con desapariciones de la convocatoria y sin convencer, el portugués no es la sombra del que fue en Valencia y el lateral empezó alejado en el ostracismo, pero trabajó lo incansable para que Luis Enrique le diera una oportunidad. Cuando la tuvo la aprovechó, pero una inoportuna lesión lo apartó del equipo.