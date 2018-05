Sin chicha ni 'limoná'

El solitario tanto de Álex Martínez en la primer parte podría ser el mejor resumen de lo que fue el partido de ayer en Los Cármenes. No sólo por significar la única vez que un balón cruzó la línea de gol, sino por la manera en la que llegó. A balón parado y sin ni siquiera pizarra, pues el lateral izquierdo del Granada elevó el número '1' al electrónico con un libre directo bien colocado a la izquierda de Edgar. Muy poco se pudo ver en el apartado de elaboración sobre el tapete del coliseo del Zaidín. Casi todas las acciones elaboradas corrieron a cargo de los de Miguel Ángel Portugal, si bien, por momentos, los catalanes amasaron posesiones largas e intentaron llevar la manija del encuentro.

SUMA RELAJACIÓN

Y todo gracias a la falta de objetivos reales para un Reus que llegaba casi salvado y un Granada al que las matemáticas no le bastaban para encarar con ilusión el choque de ayer. Conscientes de ello, los de López Garai saltaron relajados a Los Cármenes, como si la cosa no fuera con ellos. El cuadro rojinegro -ayer de naranja- no parecía jugar sometido a la pizarra. Todo lo contrario. Más bien llegó a Granada de paseo. Y los locales, pues tres cuartas de lo mismo. Quizás algo más presionados por salvar el honor tras una segunda vuelta horrorosa, mas en cualquier caso rebosando tranquilidad y parsimonia.

LA VUELTA DE GERMÁN

Como quiera que fuera, Miguel Ángel Portugal sólo había introducido un cambio en la convocatoria, la vuelta de Germán en lugar del peruano Sergio Peña, y esa fue precisamente la única variante respecto del once que la semana pasada se arrastró deshonrosamente por estadio de los Juegos del Mediterráneo. Con el andaluz entrando como cuarto zaguero, el damnificado fue Matthieu Saunier. Todo lo demás un calco exacto del 4-2-3-1 dispuesto ante el Almería.

CASI DOS PUNTAS

Ante un Reus sin miedo a arriesgar emergió la figura de Javi Espinosa. El de Talavera de la Reina actuó como teórico mediapunta, pero los metros que generaba el reparto de tareas entre Raúl Baena y Kunde dieron pie a que adelantara líneas hasta situarse, por momentos, casi de segundo punta. Una circunstancia a la que también ayudó la tendencia a presionar la salida de balón visitante que, de forma intermitente, llevó a cabo el Granada. Entre tanto, Raúl Baena echó un cable incrustándose entre los centrales e impidiendo toda posibilidad de bloque atrás. Todo el espacio generado entre uno y otro fue para un Kunde que, una vez más, estuvo omnipresente y con libertad de movimiento en toda la parcela ancha.

BANDAS PERDIDAS

Que Machís no es el que era desde aquella auto expulsión que le hizo perderse cuatro partidos lo sabe todo el mundo. Que la 'darwindependencia' iba a terminar extendiéndose a todo el ataque de manera metastásica no tanto. Y una semana más, el venezolano no dio muestras de vida. Tanto fue así, que terminó siendo sustituido por Salvador Agra. Lo de Pedro, en cambio, viene de mucho más atrás. Ni alicantino ni tucupitano alegraron los flancos. Nuevamente, el Granada tenía que construir su juego en base a los pasillos generados por dentro; pues los carriles eran un páramo en el que nadie aparecía. Y eso a pesar de que a lo largo de la temporada, y de manera todavía más evidente durante la primera vuelta, han sido una de las bazas ofensivas del equipo granadinista.

LA ENTRADA DE AGRA

Portugal quería más en la segunda mitad, habida cuenta de la escasa producción de su equipo de tres cuartos hacia adelante. El resultado llegó en forma de cambios. Agra, Montoro y Joselu ingresaron en el terreno de juego en sustitución de Machís, Baena y Espinosa; respectivamente. Ninguno mejoró considerablemente la imagen de un equipo aún más apático en la segunda mitad, si bien el portugués, que obligó a Pedro a permutar de banda, volcó muy ligeramente el juego a su costado. Con Joselu, el equipo pasó a un 4-4-2 en el que Kunde dio un paso adelante por la ausencia de Espinosa en un choque sin chicha ni 'limoná'.