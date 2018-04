Un desastre en todas las facetas

Era el día perfecto para desilusionar a la afición que se desplazó a Lorca para animar a su equipo. Un clásico que el Granada CF suele hacer de vez en cuando y en el peor momento. La jornada era propicia para acercarse al ascenso directo pero el horroroso partido cuajado por los de Pedro Morilla no hace más que confirmar que quizá la culpa no la tenía Oltra. Sumar 14 puntos de 51 posibles fuera de casa no es casualidad y ayer se volvió a ver la cara B de un equipo que tuvo muchos problemas para generar peligro ayer pese a que la posesión fue suya. Pero de nada sirve si no hay profundidad, atrás se concede en exceso y en ataque el peligro brilla por su ausencia. Sumar una victoria en cinco encuentros y seguir aún en play off fue lo único positivo de un duelo desastroso.

POSESIÓN

Los amantes de la posesión estarían contentos con la actuación de su equipo ayer, pero en esta categoría hay que ser más contundentes en ambas áreas. Los rojiblancos tuvieron el control del balón en todo momento llegando a ser de hasta un 64% por 36% de su rival pero el peligro, con muy poco, lo tuvieron los de Fabri. Por ejemplo, tuvieron cinco llegadas al área de la primera parte rematando en cinco ocasiones y tres de ellas entre los tres palos. Todo lo contrario que los de Morilla, que en los primeros 45 minutos no acertaron ante el arco de Dorronsoro.

ESTRATEGIA

Ha sido uno de los aspectos que más se le ha achacado a Oltra. El numeroso peligro que generaban los rivales a balón parado ha sido una constante en los dos últimos tercios de la temporada y ayer se volvió a repetir. Cada córner o falta lateral era sinónimo de miedo, todos los remataban los murcianos en parte porque a Javi Varas lo de salir de su arco como que le cuesta bastante.

¿Y JOSELU?

Pero si hay un jugador que refleja el mal momento de los rojiblancos, ese es Joselu. El actual Pichichi de la categoría juega porque no hay otro. Su trabajo es innegable pero sus remates a puerta son escasos y su peligrosidad nula. Ayer volvió a cuajar una mala actuación, no tiró ni una vez a puerta y salió frustrado, como los más de 600 aficionados rojiblancos.

POCA MOVILIDAD

Lo que sí acusaron los rojiblancos fue una gran falta de movilidad y de ideas cuando el Lorca se pertrechó atrás en el segundo tiempo. Sobre el campo había muchos jugadores con capacidad para mover el balón (Montoro, Sergio Peña, Espinosa, Puertas...) pero ninguno con capacidad para romper líneas ante el atasco por dentro. Esto provocó que los de Fabri generaran peligro con simples envíos en largo pues a los cuatro jugadores citados les costaba volver.

CONCESIONES

Lo más preocupante fue la endeblez defensiva que mostró el equipo. En teoría, la destitución de Oltra vino dada por los problemas atrás del Granada CF. Morilla apuntó que cambiaría matices pero lo cierto es que la imagen de ayer fue muy similar a la que tenían los rojiblancos con el valenciano en el banquillo a domicilio. Demasiadas concesiones, poca contundencia y problemas para sacar el balón desde atrás sin Saunier en el campo, son los problemas que Morilla deberá corregir.